Câștigătoarea a cinci premii Grammy de-a lungul carierei sale, artista a fost diagnosticată în 2022 cu o tulburare neurologică rară și incurabilă, sindromul persoanei rigide. Celine Dion a obținut primul trofeu Grammy în 1992 și a fost nominalizată de 16 ori în total.

Apariția ei pe scena Crypto.com Arena din Los Angeles a fost întâmpinată cu ovații din partea mulțimii de vedete prezente la ceremonie.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk