O cerere neobișnuită respinsă

Fiul lui Pino Piromalli, alias „Peppe Facciazza”, un alt nume de temut din rândul „Ndranghetei, Antonio Piromalli a contestat decizia la magistratul de supraveghere din Reggio Emilia. Avocații săi au argumentat că refuzul încalcă drepturile fundamentale ale clientului lor, afirmând că „nu s-a demonstrat niciodată că acesta a folosit texte sacre în scopuri ilicite”. Cu toate acestea, judecătorul a fost de acord cu administrația penitenciarului, susținând că interdicția este justificată de riscul ca Piromalli să utilizeze simboluri și texte sacre pentru a menține legătura cu organizația criminală, cum s-ar fi întâmplat în trecut.

Instanțele italiene au fost deosebit de vigilente în cazurile în care simbolismul religios este folosit pentru a întări legăturile mafiote, o practică bine documentată în rândul organizațiilor criminale precum ‘Ndrangheta. Ritualurile, sfinții și jurămintele de sânge sunt utilizate pentru a crea o conexiune profundă între membri, conferindu-le o aură de sacralitate în interiorul grupului.

Curtea Supremă cere reevaluarea cazului

Recent, Curtea Supremă de Casație a decis să trimită cazul înapoi magistratului de supraveghere din Bologna pentru o nouă evaluare. Instanța supremă a solicitat verificarea dacă refuzul de a permite achiziția cărții constituie sau nu o încălcare a drepturilor fundamentale ale deținutului. Potrivit judecătorilor, decizia inițială trebuie să fie fundamentată mai clar, având în vedere implicațiile asupra drepturilor garantate de Constituție.

„Este important ca orice măsură restrictivă luată de administrația penitenciară să fie fundamentată în mod corespunzător, mai ales atunci când este vorba despre drepturi fundamentale”, se arată în motivarea Curții Supreme.

Între drepturile deținuților și securitatea împotriva mafiei

Nu este prima oară când Piromalli atrage atenția cu cereri atipice. În 2024, el a solicitat permisiunea de a găti în celula sa după ora 22.00, invocând dorința de a-și prepara mâncăruri tipice calabreze, precum „fusilli cu ‘nduja” sau „struncatura ammollicata cu le acciughe”.

Cererea a fost respinsă de conducerea închisorii, iar decizia a fost confirmată ulterior de Curtea de Supraveghere și de Curtea Supremă. Sub regimul strict 41-bis, care vizează izolarea totală a deținuților considerați periculoși, astfel de excepții nu sunt permise, iar sobele din celule se sting obligatoriu la ora 20.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
NEWS ALERT! Decizia de ultimă oră care răstoarnă totul: "Uitați-vă" Ciprian Ciucu tocmai a făcut anunțul crucial! Ce se întâmplă acum
Viva.ro
NEWS ALERT! Decizia de ultimă oră care răstoarnă totul: "Uitați-vă" Ciprian Ciucu tocmai a făcut anunțul crucial! Ce se întâmplă acum
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
„Ăsta e diagnosticul! La prima vedere poate părea înfricoșător” Scrisoarea lui Musiala după ce a oferit din nou scene dramatice
GSP.RO
„Ăsta e diagnosticul! La prima vedere poate părea înfricoșător” Scrisoarea lui Musiala după ce a oferit din nou scene dramatice
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
GSP.RO
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
Parteneri
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Libertateapentrufemei.ro
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adevarul.ro
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adrian Mutu rupe tăcerea: de ce a eșuat, de fapt, ca antrenor la CFR Cluj. Ei sunt cei care au trântit meciuri
Fanatik.ro
Adrian Mutu rupe tăcerea: de ce a eșuat, de fapt, ca antrenor la CFR Cluj. Ei sunt cei care au trântit meciuri
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Financiarul.ro
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
ObservatorNews.ro
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
Redactia.ro
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț
KanalD.ro
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
FCSB și CFR Cluj, pe „lista rușinii” din Europa! Granzii eliminați prematur în această vară: cine le ține companie românilor
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, pe „lista rușinii” din Europa! Granzii eliminați prematur în această vară: cine le ține companie românilor
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna