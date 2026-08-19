O cerere neobișnuită respinsă

Fiul lui Pino Piromalli, alias „Peppe Facciazza”, un alt nume de temut din rândul „Ndranghetei, Antonio Piromalli a contestat decizia la magistratul de supraveghere din Reggio Emilia. Avocații săi au argumentat că refuzul încalcă drepturile fundamentale ale clientului lor, afirmând că „nu s-a demonstrat niciodată că acesta a folosit texte sacre în scopuri ilicite”. Cu toate acestea, judecătorul a fost de acord cu administrația penitenciarului, susținând că interdicția este justificată de riscul ca Piromalli să utilizeze simboluri și texte sacre pentru a menține legătura cu organizația criminală, cum s-ar fi întâmplat în trecut.

Instanțele italiene au fost deosebit de vigilente în cazurile în care simbolismul religios este folosit pentru a întări legăturile mafiote, o practică bine documentată în rândul organizațiilor criminale precum ‘Ndrangheta. Ritualurile, sfinții și jurămintele de sânge sunt utilizate pentru a crea o conexiune profundă între membri, conferindu-le o aură de sacralitate în interiorul grupului.

Curtea Supremă cere reevaluarea cazului

Recent, Curtea Supremă de Casație a decis să trimită cazul înapoi magistratului de supraveghere din Bologna pentru o nouă evaluare. Instanța supremă a solicitat verificarea dacă refuzul de a permite achiziția cărții constituie sau nu o încălcare a drepturilor fundamentale ale deținutului. Potrivit judecătorilor, decizia inițială trebuie să fie fundamentată mai clar, având în vedere implicațiile asupra drepturilor garantate de Constituție.

„Este important ca orice măsură restrictivă luată de administrația penitenciară să fie fundamentată în mod corespunzător, mai ales atunci când este vorba despre drepturi fundamentale”, se arată în motivarea Curții Supreme.

Între drepturile deținuților și securitatea împotriva mafiei

Nu este prima oară când Piromalli atrage atenția cu cereri atipice. În 2024, el a solicitat permisiunea de a găti în celula sa după ora 22.00, invocând dorința de a-și prepara mâncăruri tipice calabreze, precum „fusilli cu ‘nduja” sau „struncatura ammollicata cu le acciughe”.

Cererea a fost respinsă de conducerea închisorii, iar decizia a fost confirmată ulterior de Curtea de Supraveghere și de Curtea Supremă. Sub regimul strict 41-bis, care vizează izolarea totală a deținuților considerați periculoși, astfel de excepții nu sunt permise, iar sobele din celule se sting obligatoriu la ora 20.00.