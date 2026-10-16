Un bărbat a strâns 9.147 de lei în doar 8 ore, cerșind într-un scaun cu rotile la Sfânta Parascheva, dar „în timpul liber” conduce un Lexus

Un bărbat din Huși a reușit să strângă 9.147 de lei în doar opt ore, cerșind de la credincioșii veniți la pelerinajul Sfintei Parascheva, în Iași. Bărbatul stătea într-un scaun cu rotile, dar polițiștii locali spun că este cunoscut pentru faptul că ar conduce o mașină de lux, marca Lexus. În cele din urmă, oamenii legii i-au ridicat toți banii și l-au amendat.

Bărbatul a profitat de numărul mare de pelerini veniți la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Așezat într-un scaun cu rotile, le cerea bani trecătorilor. În opt ore, potrivit polițiștilor, a adunat nu mai puțin de 9.147 de lei. Numai că bărbatul nu era deloc necunoscut autorităților. Polițiștii locali îl mai întâlniseră și știau că ar conduce un autoturism de lux.

Agenții Serviciului Intervenții din cadrul Poliției Locale Iași l-au identificat, au verificat suma pe care o avea asupra sa și au întocmit un proces-verbal de contravenție.

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții s-au reîntâlnit cu persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Iași.

Poliția Locală Iași a publicat pe Facebook mai multe fotografii cu bărbatul în scaunul cu rotile, dar și cu banii găsiți asupra lui.