Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat de urgență în municipiul Craiova, în urma unui accident rutier violent în care au fost implicate un autoturism și un autobuz destinat transportului de persoane. Potrivit primelor date, 20 de oameni se aflau în cele două vehicule în momentul producerii coliziunii, relatează TVR Info.

UPDATE: În urma accidentului, şoferul mașinii, în vârstă de 20 de ani, a murit. Alte şase persoane aflate în autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital. Şoferul autobuzului a fost testat pentru consum de alcool, rezultatul fiind negativ.

Știrea inițială: În urma impactului, șapte persoane au fost rănite și primesc asistență la fața locului. Situația cea mai gravă este a unei victime aflate în stare critică, pentru care salvatorii au demarat manevrele de resuscitare după ce a intrat în stop cardio-respirator.

„Din primele informaţii sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale (1 în SCR). A fost activat Planul Roşu de Intervenţie începând cu ora 09:05”, a anunţat ISU Dolj.

Mobilizare majoră de echipaje medicale și de descarcerare

La locul accidentului au fost direcționate de urgență o autospecială de stingere cu modul de prim ajutor, o autospecială de descarcerare destinată extragerii persoanelor rămase blocate în caroseriile deformate, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, a fost trimisă o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple (ATPVM), vehicul specializat în evacuarea simultană a mai multor răniți către unitățile spitalicești.

Măsuri de triaj și cercetări la fața locului

Personalul medical evaluează fiecare persoană implicată în coliziune pentru a stabili prioritățile de transport la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova.

Celelalte persoane din autobuz care nu au suferit traumatisme vizibile sunt monitorizate de medici pentru a exclude eventuale leziuni interne cauzate de decelerarea bruscă.

Traficul în zona producerii evenimentului rutier a fost restricționat pentru a permite accesul liber al autospecialelor de intervenție și manevrele echipajelor de salvare.