Cum au apărut vedetele din România la Mercedes-Benz Bucharest Fashion 2026. Ținutele cu care au atras atenția

Vedetele au atras toate privirile la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, unde au apărut în ținute atent alese, completate de accesorii, coafuri și machiaje pe măsură. Larisa Udilă, Lora, Ana Baniciu, Andia și Elena Gheorghe s-au numărat printre invitați.

Vedetele prezente la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week au atras atenția prin ținute atent alese, adaptate unui eveniment dedicat modei și tendințelor. De la apariții elegante, cu croieli rafinate și detalii sofisticate, până la combinații moderne, care pun în valoare stilul personal, invitații au mizat pe alegeri vestimentare menite să iasă în evidență. Larisa Udilă, Natalia Mateuț, Lora, Valentina Pelinel și Elena Gheorghe s-au numărat printre numele cunoscute care au participat la eveniment.

Opera Națională București a găzduit miercuri seară, 14 octombrie, prezentarea colecției NISSA pentru sezonul primăvară-vară 2027, în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Evenimentul a reunit invitați din televiziune, muzică, modă și mediul online.

Lista invitaților a fost completată de Alexia Eram, Gina Chirilă, Geani Olaru și Alin Gălățescu. Aparițiile acestora au făcut parte din atmosfera evenimentului, în care colecțiile vestimentare și stilul personal al invitaților au ocupat un loc important.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week aduce moda în mai multe spații din București

Ediția din acest an a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week se desfășoară între 13 și 17 octombrie și prezintă colecțiile sezonului primăvară-vară 2027. După debutul recent în calendarul oficial al Săptămânii Modei de la Milano, evenimentul din București reunește designeri români și internaționali din Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Kazahstan.

Programul nu se limitează la prezentările de pe podium. Organizatorii au inclus conferințe, discuții cu profesioniști din industrie, expoziții de artă, evenimente dedicate stării de bine și întâlniri între designeri și cumpărători internaționali.

Una dintre noutățile ediției este integrarea artei și a momentelor de spectacol în prezentările de pe scena principală. În plus, programul include Fashion Art Division, o secțiune dedicată legăturii dintre modă și arta contemporană, precum și prima prezență a unui brand de îmbrăcăminte masculină în calendarul principal al evenimentului.

Conferințe și întâlniri cu profesioniști din industria modei

Programul a început pe 13 octombrie cu „Design in Dialogue”, o conferință organizată la Promenada Mall București, dedicată relației dintre modă și alte domenii creative, precum arta, arhitectura, educația, teatrul, filmul și muzica.

Printre participantele la discuții s-au numărat Amalia Saftoiu, Mara Popa, Alexandra Sipa, Doina Levintza și Alina Lazariu. Fiecare a adus în discuție influențele și colaborările care contribuie la dezvoltarea propriului univers creativ.

Programul a inclus și Fashion Talks, la Corinthia Hotel, unde profesioniști internaționali au discutat despre industria modei, impactul său cultural și economic și schimbările din acest domeniu. Printre invitați s-au numărat Carlo Capasa, președintele Camerei Naționale a Modei Italiene, Scott Lipinski, directorul executiv al Berlin Fashion Week, Massimiliano Giornetti, directorul Polimoda, și Catrinel Marlon, model, actriță și regizoare.

Colecții noi și colaborări între modă și artă

Prezentările de modă au loc în mai multe spații ale Capitalei, printre care Sala Tronului a Muzeului Național de Artă al României și Opera Națională București. În programul primei zile de podium au fost incluse colecțiile Rhea Costa, Dualitae, Patrizia Pepe, Alexandra Sipa, Studio 4353 și ATU Body Couture / Anghel Studio.

Pe 14 octombrie, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost inclus în programul de la Sala Tronului, într-un moment care a adus muzica clasică în dialog cu moda contemporană.

Tot în această zi a fost inaugurată Fashion Art Division, prin expoziția „The Body, Elsewhere”, curatoriată de Charles Moore. Expoziția reunește lucrări semnate de Marta Matioli, Ingrid Farcaș, Mirela Cerbu și Hortensia Mi Kafchin și poate fi vizitată la Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României, între 14 și 16 octombrie, în intervalul 10:00–18:00.

Programul continuă până pe 17 octombrie

Pe 15 octombrie, pe podium sunt programate colecțiile Vestiaire d’un Oiseau Libre, Răzvan Ionuț, J’AMEMME, Rafaela Pestrițu, SANTA și M.Marquise. Tot atunci, designeri din Republica Moldova vor participa la două prezentări colective, cu sprijinul APIUS Moldova și Invest Moldova.

Ziua de 16 octombrie include prezentări semnate de Chariot, Murmur, Ksenia Schnaider, Karen Arcanjo, Carmen Secăreanu, TTSWTRS și Medeea. Chariot este primul brand de îmbrăcăminte masculină inclus în calendarul principal al Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.