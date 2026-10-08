S-a deschis Maramureș-Transcarpatia: Noul pod peste Tisa conectează România de Ucraina

Circulația rutieră pe noul pod peste râul Tisa, denumit simbolic „Maramureș-Transcarpatia”, a fost deschisă joi, 8 octombrie, realizând o legătură directă între Sighetu Marmației și localitatea Bila Tserkva din Ucraina.

O nouă „poartă” spre Ucraina

Noul pod peste Tisa și Punctul Internațional de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației II - Bila Țerkva au devenit operaționale. Potrivit CNAIR, acesta este „cel mai modern punct de trecere din sud-estul Europei”.

Proiectul, realizat în parteneriat de CNAIR și Consiliul Județean (CJ) Maramureș, permite în primă fază tranzitul autovehiculelor de persoane de până la 3,5 tone. Autoritățile ucrainene estimează o capacitate de până la 400 de autoturisme pe zi.

„Pentru România înseamnă o nouă poartă spre Ucraina, într-un moment în care vecinii noștri au nevoie de fiecare legătură spre Europa. Pentru NATO și Uniunea Europeană înseamnă conectivitate strategică acolo unde ea contează cel mai mult”, a menționat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Urmează ca ulterior punctul de frontieră Sighetu Marmației II să fie operaționalizat complet și pentru traficul greu.

„Am deschis circulația pe podul rutier peste râul Tisa, care va lega Sighetu Marmației (România) de Bila Tserkva (Ucraina). Acest nou pod a primit denumirea simbolică Maramureș-Transcarpatia”, a precizat Cristian Pistol, șeful CNAIR.

Ce include proiectul

Noua legătură rutieră între România și Ucraina asigură inclusiv o conexiune modernă cu infrastructura europeană.

Traseul întregului proiect are o lungime de aproximativ 1,2 kilometri pe teritoriul României și include noul pod peste râul Tisa, de 268,8 metri, dar și noul punct de control al frontierei Sighetu Marmației II. „Legătura cu infrastructura rutieră existentă se realizează printr-o intersecție giratorie cu DN18”, a spus Cristian Pistol.

Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 135,8 milioane de lei, fără TVA, fiind semnat în iulie 2022. Lucrările, finanțate prin Programul Transport 2021-2027, au fost executate de o asociere de constructori români condusă de Tehnodomus SA.

Podul va fi deschis în 2027 și vehiculelor grele, dar și pietonilor

CNAIR informează că, din 2027, după ce punctul de frontieră devine complet funcțional se va permite traficul și pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele.