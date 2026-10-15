China testează în deșertul Taklamakan un robot pe șenile ca în „Dune”, care extrage fier direct din nisip: poate lucra fără întrerupe 12,5 ore

Cercetătorii din China au început testele pe teren pentru un robot autonom, capabil să proceseze nisipul și să extragă fier direct din deșertul Taklamakan.

Cel mai mare deșert de nisipuri mișcătoare din lume

Proiectat cu o structură pe șenile care amintește de utilajele masive de extracție prezentate în filmul „Dune”, robotul a fost creat pentru a funcționa fără intervenție umană directă timp de mai multe ore.

Robotul a fost dezvoltat de cercetători de la Universitatea Tarim și testat în deșertul Taklamakan, din regiunea Xinjiang, în nord-vestul Chinei. Este cel mai mare deșert al țării și al doilea cel mai mare deșert de nisipuri mișcătoare din lume, întinzându-se pe aproximativ 337.600 de kilometri pătrați, adică o suprafață cam cât a Germaniei.

Potrivit studiului publicat de echipă pe 8 octombrie în revista de specialitate Metal Mine, deșertul Taklamakan conține „cantități uriașe de materiale feromagnetice”, adică materiale care pot fi atrase de un magnet, iar cercetări mai vechi estimau că nisipul său conține aproximativ 6% fier.

Înaintează cu o viteză constantă de 1,5 centimetri pe secundă

În timpul operațiunilor de testare, robotul înaintează pe teren cu o viteză constantă de 1,5 centimetri pe secundă, ritm adaptat pentru a garanta separarea magnetică eficientă a particulelor de fier din sedimentele deșertice, relatează South China Morning Post.

Dispozitivul integrează senzori avansați de navigație, panouri solare pentru alimentare și algoritmi de optimizare a traseului, permițându-i să depășească dâmburile de nisip și să evite blocarea în dunele mișcătoare.

Separare magnetică uscată

În timpul deplasării, nisipul este colectat și trecut printr-un tambur magnetic intern, iar materialul steril este evacuat în spate, în timp ce fierul este stocat în rezervoarele interne.

Specialiștii din spatele proiectului subliniază că deșertul Taklamakan adăpostește rezerve semnificative de particule feroase care nu au fost exploatate până acum din cauza costurilor ridicate și a dificultăților logistice.

„Totuși, distribuția lor dispersată și dificultatea colectării au împiedicat recuperarea și valorificarea eficientă a acestor resurse”, au explicat cercetătorii.

Utilizarea soluțiilor autonome de minerit ar putea reduce semnificativ costurile de producție și consumul energetic față de metodele clasice de extracție.

Cântărește doar 4,3 kilograme

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale operațiunii este cât de puțină energie consumă robotul. Acesta cântărește doar 4,3 kilograme și funcționează cu o baterie de 20.000 de miliamperi-oră, echivalentul unei baterii externe mai mari de telefon.