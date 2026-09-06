Dacă stați des pe rețelele sociale poate ați nimerit vreodată pe ele. Pe TikTok are 70.000 de urmăritori, pe Facebook alți 55.000, iar pe Instagram, 11.300.

Gelu are 39 de ani și este foarte respectuos. Postează despre mașini, tehnologie, străzi din China care au legătură cu România sau curiozități precum orașul chinezesc unde soarele răsare la ora 1 noaptea.

Vorbește o română mai bună decât o grămadă de descendenți ai dacilor liberi din țara noastră, ba chiar a postat de Ziua Limbii Române.

Ține constant legătura cu fanii săi, iar în timpul liber predă româna chinezilor interesați.

În fapt, el spune chiar că se simte pe jumătate român.

A învățat română din cauza datoriilor părinților

Născut în China, acesta a venit ulterior în România la 14 ani, unde a petrecut 13 ani. Acum stă tot în China, în orașul Wenzhou, aflat cam la jumătatea distanței dintre Shanghai și Taiwan, dar recent a vizitat țara noastră pentru a le arăta copiilor săi unde a trăit.

Gelu Chen spune că a ajuns să învețe limba română în loc de alte limbi din dorința de a-i ajuta pe părinții săi să scape de datorii.

„Am suferit mult de mic din cauza datoriilor părinților în China și depreciat de anturajul meu și membrii familiilor părinților mei. Am decis și vreau să-i ajut neapărat pe părinții mei să scape de datorii la primul zbor spre România. Am zis vreau să învăț română, și atunci ziua învățăm, seara recapitulăm. Nu am făcut treaba asta așa de harnic nici când eram la școlile din China”, susține el.

Liceu în București

A ajuns în România după ce părinții săi au ajuns în România.

„Părinții mei erau în România, au început afacerile în România. S-au stabilit în România și au decis să mă aducă lângă ei. După ce am ajuns, m-au trimis la o școală chinezească din Bucureșți. De atunci am început să învăț română”, arată Gelu.

După școala chinezească, a învățat la Liceul Iulia Hasdeu din București.

„În pauze veneau fetele și băieții din clasă și din alte clase să-mi pună o mulțime de întrebări, ziceau că sunt panda școlii”, își amintește Gelu.

De unde până unde Gelu?

Dar cum de și-a ales numele Gelu? În China, marii directori de companii își aleg și câte un nume occidentalizat, precum Jack Ma – fondatorul Alibaba, Robin Li – fondatorul Baidu sau Eric Li la Geely.

Scopul este o mai bună comunicare cu partenerii sau clienții occidentali, care au probleme cu pronunția numelor chinezești.

„Povestea asta începe de la școala chinezească din România, am avut o profesoară româncă, preda română. După primele lecții a aflat că eu nu am un nume străin, decât chinezesc. Ca să mi spună mai ușor mi-a dat niște nume românești (să aleg): Gelu, Marian, Gheorghe etc. Le-am văzut și mi-a plăcut numele Gelu și l-am ales. De atunci din 2002 până acum au trecut 24 de ani. Îl păstrez toată viață mea”, spune el mândru.

Experiența cu România

Recent a vizitat România. Ultima oară fusese acum nouă ani. În avion chiar și-a rugat fetița să spună câteva cuvinte în română.

„A trecut repede timpul. Fiul meu e născut în România, și vrea să vină după școală gimnazială în România să vădă țara unde s-a născut”, povestește el.

„Am stat numai 3-4 zile în România, ne-am dus la Constanța, am văzut Cazinoul, ne-am jucat și noi cu nămolul sapropelic, ne-am dus în Delta Dunării să o vizităm cu șalupa. Și după care ne-am întors spre București, i-am dus la locuința unde am stat noi și unde am muncit, unde am mai mâncat”, spune Gelu.

„Au fost niște momentele de amintire și de dragoste. România o consider ca a două mea casă”

Gelu Chen

Ospitalitatea românească

Spune că iubește România din toată inima lui.

„Nu cred că o să mă despart de România vreodată. Sunt deja obișnuit în România, chiar dacă nu stau în permanență în România acum, ci fac numai de deplasări de muncă”, afirmă acesta.

Ce crede despre români? În general sunt prietenoși, ospitalieri și are mulți prieteni români care îî lasă mesaje să vină la ei. „Spun vii la noi, te servim la noi, puteți să stați voi la noi în casă, va duc în oraș să va ghidez, nu vă costă nimic. Când le auzi propunerile dragilor prieteni români, chiar nu știu cum să le mulțumesc de ospitalitatea lor. Sunt deschiși mult”, apreciază Gelu.

Lecția de patriotism

În același timp, este îngrijorat de situația din România. Ba chiar oferă o mică lecție de patriotism.

„Sunt mulți prieteni români care se plâng de situația României, dar vreau să le spun că e țară voastră natală. Trebuie să aveți grijă de ea și de poporul român, nu aveți de ales. Să fiți solidari în ridicarea României la toate aspectele, la venit, la liniște, și la economie și la importanța geopolitică a României la nivel internațional”.

Dintre mâncărurile românești îi plac mămăliga și sarmalele, ba chiar în China cumpără de la un amic bucătar român din Shanghai, pe care îl cheamă Mihai.

Ce face în viața de zi cu zi

Pe lângă postările de pe TikTok, în viața de zi cu zi el este un agent de legătură între firmele din România care vor să cumpere ceva din China și au nevoie să verifice dacă firmele din țara asiatică sunt de încredere.

Mai precis, prestează servicii de căutare-găsire de produse chinezești dorite de clienții români în China.

„Sunt mulți români care nu știu unde să caute marfă, unde sunt firmele de încredere. Eu le caut firmele și ei discuta direct cu ei, dacă au nevoie de traducere, fac și traducerea pentru ei. Eu nu câștig din marfă, ci din servicii. Mulți se tem că intermediarii câștigă banii din marfă și nu mai au avantajul de prețuri. La mine nu au teama asta”, detaliază Gelu.

Promovează vinuri românești în China

De asemenea, se ocupă de promovarea României prin promovarea vinurilor românești, colaborând cu Ambasada României. Ba chiar a făcut o școală de somelieri în România la Sergiu Nedelea, unde spune că a fost coleg chiar cu fiul guvernatorului BNR Mugur Isărescu.

Gelu Chen la o degustare de vinuri

„Brandul nostru Crama Robu a devenit un brand prestigios și promovează numai vinuri românești în China. Lumea când se gândește la vinuri românești și de unde le cumpără, imediat se gândește la Crama Robu”, afirmă el.

Foto: Gelu Chen/Facebook

Predă româna chinezilor

„Mai promovez România prin predarea limbii române benevol chinezilor din România și celor care iubesc româna în timpul meu liber. Am acum peste 1.000 de cursanți chinezi”, spune el mândru.

„Fac promovarea României în China, mă simt și fac parte și din România. Când îi văd pe români în China parcă ne-am văzut familia. Așa mă simt și ei pe mine spunând că Gelu parcă nu e chinez, e român”, povestește el.

„E de-al nostru”

Odată a invitat un fost ambasador al României din China în Wenzhou la comemorarea aniversării a 70 de ani de stabilire a relațiilor diplomatice dintre China și România.

„El mi a atribuit o diplomă de excelență pe care scria Gelu Chen, nu numele meu chinez întreg. Și la următoarele evenimente organizate de Ambasada României, când eram în prezență, ambasadorul amintea tuturor românilor veniți la ambasada că Gelu e român, nu e chinez, el e al nostru”, rememorează el.

Gelu, în cămașa tradițională românească

Lunga istorie româno-chineză

Prietenii săi români îi spun des despre relațiile dintre țara noastră și China din perioada comunistă, când erau exportate Dacii, camioane Roman și locomotive. Ba chiar spune că a văzut cu ochii lui Dacii în China.

Mai mult, fostul președinte al Chinei Jiang Zemin a lucrat în România și vorbea limba română.

„China acum e deschisă față de România. A dat legea care permite ca românii să vină în China fără viză de intrare și vă dă 30 de zile de ședere legală la fiecare intrare. Iar chinezii care se duc în România au nevoie de viza de intrare”, compară acesta.

Ce mașini chinezești ar recomanda

Revenind la pasiunea lui de a prezenta mașini și tehnologie pe canalele sale de socializare, l-am întrebat și ce mașini ar recomanda prietenilor săi români, mai ales că acum modelele chinezești sunt tot mai populare și în țara noastră.

„De recomandat vreun brand chinezesc de mașină, zic NIO pentru că un NIO ES8 îmi place tare mașina asta. A mai ieșit și mașina nouă ES9, îmi place și asta, dacă o vedeți sunt sigur că vă place și vouă. Am filmat-o și am postat-o pe TikTokul meu, puteți să o vizionați, e superbă”, apreciază Gelu.

Dar de uz casnic recomandă BYD și Chery, despre care spune că au prețuri mai rentabile. NIO este o marcă scumpă, concurând în domeniul premium cu BMW, Audi și Mercedes.

„În China dacă aș avea niște probleme de piese în anii asigurați de brandurile BYD și Chery mi le schimbă fără nici un cost. Chery chiar asigură pe toată viață piese de schimb. În România nu știu cum e situația garanției”, susține el.

„Iar dacă vor niște mașini scumpe și cu dotări multe mai recomand Huawei și Li Auto, sunt foarte frumoase mașinile lor”, mai spune el.

Huawei nu produce direct mașini, ci furnizează softuri și sisteme pentru o alianță de producători. Producătorul de telefoane colaborează și lansează modele împreună cu producători clasici: cu Changan a lansat brandul Avatr, cu Chery oferă marca Luxeed, cu BAIC produce mașini Stelato, cu Seres face modelele Aito, cu Dongfeng are Epicland, iar cu GAC realizează marca Aistaland.

La final, Gelu le recomandă românilor să iubească România, să fie solidari și să se implice mai mult pentru revenirea țării.

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