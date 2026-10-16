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Chirurgie robotică, după 15 ani de pauză la Spitalul „Burghele”. Cum i-au salvat medicii singurul rinichi unui bărbat cu un robot de 3 milioane de euro

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
Eli Driu (foto)
Eli Driu (foto)
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Chirurgie robotica la Spitalul Burghele dupa 15 ani de pauza
Mai multi medici in sala de operatie de la Sp. Burghele, operează cu robotul da Vinci. Foto: Eli Driu
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Pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice urologice se pot opera complet gratuit, într-un spital de stat, cu ajutorul celei mai avansate tehnologii robotice. Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” din București, o instituție medicală cu o lungă tradiție în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor urologice, cunoscut și sub numele de Spitalul Panduri, este unul dintre pionierii chirurgiei asistate robotic din România încă din 2011. Acum, după o pauză de 15 ani, a lansat în premieră un nou program de operații robotice gratuite. Astfel, cu un robot da Vinci Xi de ultimă generație achiziționat din fonduri europene, medicii au operat cu succes primii doi pacienți: un bărbat diagnosticat cu cancer de prostată și un altul cu o tumoră renală apărută pe singurul rinichi pe care-l mai avea.

Cuprins:

Povestea pacientului cu un singur rinichi, salvat de medicul aflat la consolă

În urmă cu 13 ani, un bărbat de 57 de ani trecea printr-o intervenție laparoscopică dificilă în urma căreia își pierdea un rinichi din cauza unei tumori agresive. Medicul care îl opera atunci era dr. Dan Diaconescu, medic primar urolog la Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” din București. Timpul a trecut, controalele oncologice periodice s-au succedat riguros, însă recent, o altă formațiune tumorală a apărut din nou, de această dată chiar pe singurul rinichi rămas.

Pentru pacient, riscul pierderii unicei sale surse de filtrare renală însemna dependența pe viață de dializă. Soluția salvatoare a venit de la noul program robotic inaugurat la Spitalul Burghele. Cu ajutorul robotului da Vinci Xi, dr. Dan Diaconescu a realizat o nefrectomie parțială de o precizie chirurgicală extremă, adică a scos o parte din rinichi, strict țesutul bolnav și a reușit să salveze rinichiul unic și funcțional al bărbatului.

„Pacientul a fost foarte încântat când a aflat că i se oferă această șansă într-un spital public. S-a simțit în siguranță pentru că medicul era același, iar tehnologia actuală ne permite să tăiem strict partea afectată și să păstrăm organul funcțional”, a povestit dr. Dan Diaconescu, medic primar urolog, Spitalul „Burghele”, un chirurg cu o experiență de peste 13-14 ani în chirurgia minim invazivă și instruit în străinătate în chirurgia robotică.

În sala alăturată, o altă echipă condusă de dr. Daniel Rădăvoi efectua cea de-a doua operație din cadrul acestei premiere: o prostatectomie radicală cu limfadenectomie pentru un bărbat de 61 de ani diagnosticat recent cu un cancer de prostată localizat. Datorită vizibilității 3D mărite și mișcărilor milimetrice ale robotului, medicii au reușit să extirpe tumora protejând în același timp nervii responsabili de continența urinară și de funcția sexuală.

Un nou robot da Vinci în Spitalul Burghele. Operații gratuite
Un nou robot da Vinci în Spitalul Burghele. Operații gratuite

Traian Constantin, managerul Spitalului „Burghele”: „Nu operează un robot, ci chirurgul vede mai bine”

Spre deosebire de chirurgia clasică sau chiar de cea laparoscopică, abordul robotic schimbă radical modul în care se desfășoară recuperarea celor operați.

„Chirurgia robotică nu înseamnă că operează un robot. Înseamnă că medicul chirurg vizualizează mai bine câmpul operator, poate fi mai blând cu țesuturile pacientului și lucrează mai precis acolo unde spațiul este limitat. Spitalul a fost printre primele din România care au beneficiat de această tehnologie în 2011, iar acum avem ocazia să o facem din nou accesibilă mai multor pacienți” , a spus conf. univ. dr. Traian Constantin, managerul Spitalului „Burghele”.

Traian Constantin despre proiectul de chirurgie robotică de la Sp. Burghele
Traian Constantin despre proiectul de chirurgie robotică de la Sp. Burghele

Sistemul da Vinci Xi oferă incizii foarte mici, o durere postoperatorie redusă la minim și pierderi de sânge aproape nesemnificative. Pentru spital și pacient, acest lucru se traduce într-o spitalizare scurtată la doar 3-4 zile, față de cele 7-10 zile necesare în mod obișnuit la operațiile deschise.

Cu banii europeni, medicii vor fi instruiți în chirurgie robotică

Noul robot chirurgical, în valoare de 3 milioane de euro, a fost achiziționat prin proiectul european INOFORMDOC (finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027), derulat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în parteneriat cu Spitalul ,,Burghele” și Institutul Clinic Fundeni.

Aportul cel mai important al proiectului este însă continuitatea. Pachetul financiar asigură complet mentenanța și consumabilele necesare pentru operarea gratuită a 250 de pacienți din sistemul public până în anul 2029.

„Nu este doar o simplă achiziție a unui aparat. Proiectul constă în special în dezvoltarea resursei umane, în susținerea studiilor doctorale și postdoctorale și în instruirea a șase echipe operatorii complete, adică 12 medici care parcurg stagii de pregătire pe simulatoare și în centre speciale din Franța, Germania sau Italia”, a completat conf. univ. dr. Traian Constantin, managerul Spitalului „Burghele.”

Conferinta de presa despre premiera de la Sp Burghele robotul davinci-p-40
Conferinta de presa despre premiera de la Sp Burghele robotul davinci-p-40

Pacienții nu plătesc nimic pentru intervenția asistată robotic: Cum se face accesul în program

Deși costul consumabilelor pentru o singură intervenție robotică variază între 1.500 și 3.300 de euro fără TVA, oficialii spitalului garantează că niciun pacient nu va trebui să scoată bani din buzunar.

„De la Casa de Asigurări de Sănătate nu putem avea toți banii necesari pentru o intervenție robotică, serviciile fiind decontate prin spitalizarea continuă obișnuită. Însă instrumentele de unică folosință sunt asigurate prin proiectul european, iar ulterior vom intra în Programul Național finanțat de la bugetul de stat. Pentru pacienți nu vor exista costuri suplimentare”, a dat asigurări Prof. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF „Carol Davila” și medic urolog.

Prof. dr. Viorel Jinga, medic urolog despre robotul davinci-s-11
Prof. dr. Viorel Jinga, medic urolog despre robotul davinci-s-11

Selecția cazurilor nu se face la întâmplare. Toți pacienții diagnosticați cu cancere urologice (prostată, rinichi sau vezică) sunt analizați riguros de comisia oncologică a spitalului. Cazurile sunt alese în funcție de stadiul bolii și de indicația clinică clară, iar lista de așteptare va fi administrată complet transparent, susțin reprezentanții Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”.

„Datorită abordului minim invaziv, recuperarea este mult mai rapidă: pacienții operați robotic se vor putea externa în doar 3 până la 4 zile de la intervenție, față de cele 7-10 zile necesare în mod obișnuit la operațiile clasice deschise,” a explicat managerul instituției.

În vara acestui an, o inaugurare spectaculoasă a robotului chirurgical da Vinci 5 a avut loc la Institutul Clinic Fundeni, ocazie cu care i s-a scos un segment din ficat afectat de cancer unei femei în vârstă de 70 de ani. Alte șapte unități medicale din sistemul public de sănătate dețin robotul chirurgical da Vinci: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Institutul Regional de Oncologie Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor – Oradea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca. Acesta din urmă, împreună cu Institutul Clinic Fundeni, utilizează varianta 5 a robotului chirurgical.

În sistemul sanitar privat se operează cu robotul, dar costurile sunt ridicate, asftfel că accesul la aceste intervenții rămâne limitat pentru muli români.

„În privat știți foarte bine, costă foarte mult astfel de intervenții și competiția este mare... Evităm de a pune pacienții să-și facă rost sau să găsească sau să-și cumpere diferite dispozitive care sunt necesare în intervențiile minim invazive, mai ales unde știm foarte bine că tehnica și tehnologia este foarte scumpă,” a precizat prof.dr. Jinga.

Tehnologia care îndreaptă vieți costă o avere. Poveștile tinerilor care au învins scolioza datorită chirurgiei robotice și realitatea dură din spitalele din România au fost prezentate recent de Libertatea.

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Tags: medici Spital operații boli
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