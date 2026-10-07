Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în adolescență, a supraviețuit unei proceduri de execuție în statul american Tennessee, deși i-au fost administrate două doze considerate letale dintr-un sedativ puternic. Acum, ea s-a trezit la spital și a vorbit cu avocații săi.

Christa Pike s-a trezit din comă la spital și a vorbit cu avocații

După ce procedura a eșuat, condamnata a fost transportată de urgență la spital în stare critică, fiind conectată la aparate. Marți, echipa sa de avocați a confirmat că, împotriva tuturor șanselor medicale, femeia s-a trezit din comă și poate vorbi, notează AFP.

Potrivit avocaților săi, starea de sănătate a Christei Pike rămâne incertă, iar procesul de recuperare va fi unul extrem de lung. În ciuda stării medicale fragile și a leziunilor severe de la nivelul brațelor, femeia continuă să fie încătușată și legată de patul de spital sub strictă supraveghere.

Procesul de execuție a eșuat în fața martorilor

Execuția Christei Pike era un eveniment intens mediatizat, având în vedere că aceasta urma să devină prima femeie executată în statul Tennessee în ultimii mai bine de 200 de ani. În noaptea stabilită pentru aplicarea pedepsei capital, jurnaliștii s-au adunat în sala de observație pentru a consemna ultimele sale cuvinte.

Procedura nu s-a desfășurat însă conform planului. După administrarea dozelor de pentobarbital, martorii au observat că femeia continua să respire și chiar să sforăie, motiv pentru care intervenția a fost întreruptă, iar aceasta a fost dusă de urgență la terapie intensivă.

Echipa sa de apărare contestase anterior protocolul de administrare intravenoasă. Experții medicali avertizaseră că venele înguste ale femeii și o afecțiune sanguină preexistentă ar putea duce la dislocarea acelor. În astfel de cazuri, substanța caustică pătrunde în țesuturi în loc să ajungă în fluxul sanguin, provocând arsuri și umflături severe.

O crimă din 1995 și apelul la clemență

Christa Pike a fost condamnată la pedeapsa cu moartea pentru o crimă comisă în 1995, pe când avea doar 18 ani. Împreună cu prietenul ei de la acea vreme, ea a bătut și a ucis o tânără de 19 ani, Colleen Slemmer, într-o tabără de formare profesională. Cazul a șocat opinia publică din SUA din cauza cruzimii faptei și a simbolului unei pentagrame sculptat pe corpul victimei.

De-a lungul anilor, avocații au cerut comutarea pedepsei la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, invocând vârsta fragedă la care a fost comisă fapta, traumele din copilărie și tulburările psihice severe de care suferă aceasta, inclusiv stresul posttraumatic.

Centrul de Informare privind Pedeapsa cu Moartea din SUA a confirmat că Pike este primul deținut din istoria țării care supraviețuiește după ce i-au fost injectate doze letale în cadrul unei execuții.

În urma acestui eșec medical și procedural, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat temporar toate execuțiile din stat până la finalizarea unei anchete independente. De asemenea, șeful penitenciarului unde a avut loc tentativa de execuție și-a prezentat demisia.