Cinci bolizi Lamborghini Huracán și un Mercedes G-Class au fost confiscate de poliție, după ce șoferii au fost acuzați că au făcut manevre periculoase pe autostrada M66 din Marea Britanie. La un moment dat, supercarurile au încetinit până la doar 27 km/h, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

Bolizii circulau prea încet pe autostradă: frânau brusc și încetineau până la 27 km/oră

Un grup de șase mașini de lux s-a transformat într-un convoi periculos pe autostrada M66 din Marea Britanie, iar intervenția poliției s-a încheiat cu confiscarea tuturor vehiculelor.

Potrivit unui comunicat al Poliției Greater Manchester, cinci dintre mașini erau Lamborghini Huracán, iar a șasea era un Mercedes-Benz G-Class. Agenții au intervenit după ce au primit mai multe sesizări privind comportamentul șoferilor în trafic.

Incidentul a avut loc pe autostrada M66, unde șoferii celor șase vehicule ar fi alternat mai multe manevre periculoase: derapaje controlate, accelerații puternice și frânări bruște, iar în unele momemte, vehiculele au încetinit până la o viteză de numai 27 km/h.

Autoritățile au precizat că un astfel de comportament este deosebit de periculos pe o autostradă, unde diferențele mari de viteză dintre vehicule pot crea situații cu risc ridicat.

Poliția a oprit și confiscat toate cele 6 mașini

După sesizările primite, polițiștii au început să caute grupul de supercaruri.

Două dintre mașini au fost interceptate la ieșirea de pe autostrada M66, iar celelalte patru au fost oprite ulterior în zona Rochdale.

La finalul intervenției, toate cele șase vehicule au fost confiscate: cinci Lamborghini Huracán și un Mercedes G-Class.

Măsura a fost dispusă în baza articolului 59 din Police Reform Act 2002, o lege din Regatul Unit care permite poliției să intervină împotriva vehiculelor utilizate într-un mod antisocial sau periculos. Confiscarea nu înseamnă însă că mașinile au fost pierdute definitiv de proprietari.

Aceștia au la dispoziție șapte zile lucrătoare pentru a se prezenta la secția de poliție indicată în documentele primite și pentru a demonstra că au dreptul să recupereze vehicule.

Pentru recuperarea mașinii trebuie prezentate notificarea confiscării, un act de identitate și certificatul de înmatriculare sau factura ori documentul original de achiziție al autoturismului.

După verificarea documentelor, proprietarul are încă 14 zile pentru a ridica mașina din depozit. Dacă procedurile și termenele nu sunt respectate, vehiculele pot fi scoase la vânzare sau, în anumite situații, distruse, relatează autoblog.it.

Poliția: „Drumurile nu sunt piste de curse”

Intervenția a fost însoțită de un mesaj al inspectorului Danny Kabal, care a reiterat poziția poliției privind siguranța rutieră.

Potrivit acestuia, drumurile publice nu sunt circuite de curse, iar faptul că o persoană deține o mașină foarte puternică nu îi dă dreptul să o conducă într-un mod care îi pune în pericol pe ceilalți participanți la trafic.

Poliția a precizat că, în acest caz, măsura confiscării nu a fost determinată de performanțele bolizilor, ci de modul în care acestea au fost conduse pe autostrada M66.