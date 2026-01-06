A semnat rechizitoriul

Conform dosarului ​​pe care procurorul general Pam Bondi l-a făcut public în ziua capturării liderului venezuelean de către agenții forțelor speciale într-o operațiune militară din Caracas, Jay Clayton a fost cel care a semnat rechizitoriul cu patru capete de acuzare. 

Maduro, Flores, fiul președintelui Venezuelei, și alți doi suspecți se confruntă cu acuzații de conspirație la narcoterorism, import de cocaină în SUA, deținere de arme automate, precum și conspirație pentru posesia unor astfel de arme împotriva Statelor Unite.

Departamentul de Justiție al SUA a declasificat documentul de 25 de pagini, la câteva ore după ce Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro.

Gruparea ar fi acționat timp de 25 de ani

Conform rechizitoriului, Clayton îl acuză pe Maduro că a condus o presupusă conspirație timp de 25 de ani pentru a inunda SUA cu tone de cocaină.

Clayton descrie în acuzațiile sale că dictatorul venezuelean, împreună cu alți oficiali din conducerea chavistă, ar fi pus la cale un complot care implică o corupere a instituțiilor venezuelene și protecție din partea unor oficiali militari.

„Timp de peste 25 de ani, liderii venezueleni au abuzat de funcțiile publice și au corupt instituțiile legitime pentru a importa tone de cocaină în Statele Unite ”, a declarat Jay Clayton, procurorul american pentru districtul sudic din New York, în documentul Departamentului de Justiție. Nicolás Maduro a fost liderul acestei grupări, conform rechizitoriului.

În rechizitoriu mai apar Nicolás Maduro Guerra, fiul dictatorului venezuelean; Diosdado Cabello, comandantul secund al Chavismului; Ramón Rodríguez Chacín, un oficial venezuelean de rang înalt; și Héctor „Niño” Guerrero, liderul fugar al bandei criminale cunoscută sub numele de Tren de Aragua. Aceștia ar fi îmbogățit familiile guvernamentale printr-un ciclu de narco-corupție, a confirmat Departamentul de Justiție.

Procuratura leagă, de asemenea, rețeaua Cartelul Soarelui de FARC, Zetas și Cartelul Sinaloa.

Avocat specializat în piețe de capital

Walter J. „Jay” Clayton III, în vârstă de 59 de ani, este un avocat proeminent specializat în reglementări financiare și piețe de capital. A studiat la Universitatea din Pennsylvania și a obținut o diplomă în drept de la Universitatea din Chicago.

Și-a început cariera la Sullivan & Cromwell, unde s-a specializat în fuziuni, achiziții și oferte publice timp de aproape două decenii.

A intrat în serviciul public în 2017, când a fost numit de Donald Trump președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). A deținut funcția până în 2020. Abordarea sa a fost caracterizată ca fiind pro-business.

A preluat rolul de procuror interimar al SUA pentru Districtul Sudic al statului New York în aprilie 2025, fiind numit de președintele Donald Trump. Clayton este căsătorit cu Gretchen Butler, o proeminentă avocată de pe Wall Street.

Districtul sudic din New York, unde va avea loc procesul lui Maduro, se ocupă de cazuri răsunătoare împotriva corupției și a crimei organizate.

Judecătorul care a prezidat procesul are 92 de ani

Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a prezidat procesul liderului venezuelean Nicolás Maduro, care a avut loc la New York, conform publicației Spiegel. Maduro, capturat în Caracas în cadrul unei operațiuni militare americane și ulterior extrădat în SUA, este acuzat de implicare în traficul internațional de droguri.

La conducerea procesului se va afla judecătorul Alvin Hellerstein, numit în 1998 de președintele de atunci, Bill Clinton. Hellerstein este cunoscut pentru abordarea sa fermă în cazuri politice sensibile.

Printre acestea se numără și decizia sa din 2025, când a declarat neconstituțională aplicarea Legii privind inamicii străini de către administrația Trump, argumentând că aceasta nu poate fi folosită în cazurile ce implică refugiați sau infracțiuni legate de bande.

Mai multe explozii puternice și zgomote asemănătoare cu cele produse de avioanele care survolează zona au fost auzite sâmbătă la Caracas, potrivit jurnaliștilor CNN și AFP prezenți în capitala Venezuelei.

La scurt timp, președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Pericol ridicat de avalanşă în Masivul Vâlcan: s-au format cornişe de zăpadă de peste 2,5 metri. Avertisment pentru turişti
Știri România 15:25
Pericol ridicat de avalanşă în Masivul Vâlcan: s-au format cornişe de zăpadă de peste 2,5 metri. Avertisment pentru turişti
Exemplul de curaj al tânărului mutilat de un incendiu în copilărie. „Nu mă raportez la ce a fost, ci la ce pot construi mai departe”
Știri România 14:00
Exemplul de curaj al tânărului mutilat de un incendiu în copilărie. „Nu mă raportez la ce a fost, ci la ce pot construi mai departe”
Parteneri
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Adevarul.ro
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, experiență inedită în Bali. „Noi am dat 650 de lei pentru amândoi”
Stiri Mondene 16:28
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, experiență inedită în Bali. „Noi am dat 650 de lei pentru amândoi”
Desafio: Aventura 6 ianuarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 16:11
Desafio: Aventura 6 ianuarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad
ObservatorNews.ro
Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax.ro
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
Politică 04 ian.
„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York