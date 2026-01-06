A semnat rechizitoriul

Conform dosarului ​​pe care procurorul general Pam Bondi l-a făcut public în ziua capturării liderului venezuelean de către agenții forțelor speciale într-o operațiune militară din Caracas, Jay Clayton a fost cel care a semnat rechizitoriul cu patru capete de acuzare.

Maduro, Flores, fiul președintelui Venezuelei, și alți doi suspecți se confruntă cu acuzații de conspirație la narcoterorism, import de cocaină în SUA, deținere de arme automate, precum și conspirație pentru posesia unor astfel de arme împotriva Statelor Unite.

Departamentul de Justiție al SUA a declasificat documentul de 25 de pagini, la câteva ore după ce Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro.

Gruparea ar fi acționat timp de 25 de ani

Conform rechizitoriului, Clayton îl acuză pe Maduro că a condus o presupusă conspirație timp de 25 de ani pentru a inunda SUA cu tone de cocaină.

Clayton descrie în acuzațiile sale că dictatorul venezuelean, împreună cu alți oficiali din conducerea chavistă, ar fi pus la cale un complot care implică o corupere a instituțiilor venezuelene și protecție din partea unor oficiali militari.

„Timp de peste 25 de ani, liderii venezueleni au abuzat de funcțiile publice și au corupt instituțiile legitime pentru a importa tone de cocaină în Statele Unite ”, a declarat Jay Clayton, procurorul american pentru districtul sudic din New York, în documentul Departamentului de Justiție. Nicolás Maduro a fost liderul acestei grupări, conform rechizitoriului.

În rechizitoriu mai apar Nicolás Maduro Guerra, fiul dictatorului venezuelean; Diosdado Cabello, comandantul secund al Chavismului; Ramón Rodríguez Chacín, un oficial venezuelean de rang înalt; și Héctor „Niño” Guerrero, liderul fugar al bandei criminale cunoscută sub numele de Tren de Aragua. Aceștia ar fi îmbogățit familiile guvernamentale printr-un ciclu de narco-corupție, a confirmat Departamentul de Justiție.

Procuratura leagă, de asemenea, rețeaua Cartelul Soarelui de FARC, Zetas și Cartelul Sinaloa.

Avocat specializat în piețe de capital

Walter J. „Jay” Clayton III, în vârstă de 59 de ani, este un avocat proeminent specializat în reglementări financiare și piețe de capital. A studiat la Universitatea din Pennsylvania și a obținut o diplomă în drept de la Universitatea din Chicago.

Și-a început cariera la Sullivan & Cromwell, unde s-a specializat în fuziuni, achiziții și oferte publice timp de aproape două decenii.

A intrat în serviciul public în 2017, când a fost numit de Donald Trump președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). A deținut funcția până în 2020. Abordarea sa a fost caracterizată ca fiind pro-business.

A preluat rolul de procuror interimar al SUA pentru Districtul Sudic al statului New York în aprilie 2025, fiind numit de președintele Donald Trump. Clayton este căsătorit cu Gretchen Butler, o proeminentă avocată de pe Wall Street.

Districtul sudic din New York, unde va avea loc procesul lui Maduro, se ocupă de cazuri răsunătoare împotriva corupției și a crimei organizate.

Judecătorul care a prezidat procesul are 92 de ani

Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a prezidat procesul liderului venezuelean Nicolás Maduro, care a avut loc la New York, conform publicației Spiegel. Maduro, capturat în Caracas în cadrul unei operațiuni militare americane și ulterior extrădat în SUA, este acuzat de implicare în traficul internațional de droguri.

La conducerea procesului se va afla judecătorul Alvin Hellerstein, numit în 1998 de președintele de atunci, Bill Clinton. Hellerstein este cunoscut pentru abordarea sa fermă în cazuri politice sensibile.

Printre acestea se numără și decizia sa din 2025, când a declarat neconstituțională aplicarea Legii privind inamicii străini de către administrația Trump, argumentând că aceasta nu poate fi folosită în cazurile ce implică refugiați sau infracțiuni legate de bande.

Mai multe explozii puternice și zgomote asemănătoare cu cele produse de avioanele care survolează zona au fost auzite sâmbătă la Caracas, potrivit jurnaliștilor CNN și AFP prezenți în capitala Venezuelei.

La scurt timp, președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.





