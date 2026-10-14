Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump. A răspuns doar la 3 întrebări și a fugit din sala de presă!

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a marcat prima sa apariție la podiumul celebrei săli de presă James S. Brady. Debutul său a fost caracterizat printr-o abordare extrem de rezervată față de jurnaliști și prin declarații concise, lăsând să se înțeleagă clar că principala sa misiune este susținerea necondiționată a președintelui Donald Trump.

Promovată din postura de comentatoare a rețelei conservatoare Fox News și fostă consilieră a platformei Truth Social, Zacharia (41 de ani) preia comunicarea administrației republicane într-un moment crucial. Numirea sa vine în contextul în care partidul se confruntă cu avertismente privind un posibil eșec major la viitoarele alegeri parlamentare de jumătate de mandat.

În plus, ea o înlocuiește pe Karoline Leavitt, o figură combativă dar experimentată în relația cu presa, într-o perioadă în care sondajele indică o scădere constantă a popularității președintelui american.

Doar trei întrebări de la publicații de casă

Prima conferință de presă susținută de Zacharia a început neobișnuit. Noua purtătoare de cuvânt a citit, într-un tempo lent, o listă lungă cu presupusele realizări ale administrației Trump.

De obicei, aceste introduceri — denumite „toppers” în jargonul de la Casa Albă — sunt urmate de o sesiune extinsă de întrebări și răspunsuri, în care jurnaliștii acreditati adresează zeci de interpelări.

De această dată, scenariul a fost cu totul altul. Katie Zacharia a acceptat întrebări de la doar trei reporteri. Prima oportunitate i-a fost oferită reprezentantului site-ului de extremă dreapta Breitbart, o publicație adesea criticată pentru promovarea teoriilor conspirației. Următoarele două întrebări au mers către Fox News, pilonul central al sprijinului mediatic pentru Trump, și către tabloidul Daily Mail.

După numai 15 minute de la intrarea în sală, Zacharia a declarat conferința încheiată și a părăsit podiumul, în timp ce zeci de jurnaliști strigau întrebări rămase fără răspuns.

O gafă care a stârnit râsete în sală

Singura știre concretă furnizată de noua purtătoare de cuvânt a fost anunțul privind demiterea ambasadorului SUA în Grecia, în urma unui scandal de mită. În rest, discursul său s-a concentrat exclusiv pe promovarea imaginii liderului de la Casa Albă, afectat în ultima perioadă de controverse interne și de provocări economice.

Momentul intens comentat de presă a avut loc atunci când Zacharia a vorbit despre modul în care familia ei, având patru copii, se adaptează la noul program de lucru. În timpul explicațiilor, aceasta a comis o gafă: „Președintele meu, mă scuzați, soțul meu”, stârnind un val de râsete în sala de presă.