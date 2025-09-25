Ministerul Apărării din Moldova precizează că nu a trimis citații

Ministerul Apărării din Republicii Moldova subliniază că aceste „citații” sunt false şi reprezintă o nouă tentativă de a răspândi zvonuri despre o presupusă pregătire de război – zvonuri care sunt vehiculate de regulă dinspre mediile rusești.

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituţiile statului şi manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfăşurare. Facem apel către cetăţeni să rămână vigilenţi, să nu se lase induşi în eroare şi să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituţiilor statului”, se menţionează într-un comunicat emis de Ministerul Apărării de la Chişinău și preluat de publicația NewsMaker.

Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare. Aceste alegeri sunt considerate cruciale atât pentru viitorul Republicii Moldova – pro-Vest sau pro-Est -, cât și pentru stabilitatea regională și chiar și europeană, în condițiile în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS, pro-european) și Blocul Electoral Patriotic (BEP, pro-rus) se află „umăr la umăr” în sondaje.

Rușii nu își mai ascund interferența în alegeri

Investigații de presă efectuate sub acoperire de publicații din Rep. Moldova arată o încercare nedisimulată a regimului de la Moscova pentru a influența rezultatul în favoarea partidelor pro-ruse prin campanii de dezinformare, inducerea panicii, cumpărarea votului și eventuale destabilizări. Un plan în acest sens este expus de Bloomberg, care citează surse confidențiale apropiate Kremlinului.

Președinta Maia Sandu a avertizat la rândul ei că „toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat, dacă Rusia ajunge să controleze Republica Moldova”. Autoritățile de la Chișinău au efectuat mai multe operațiuni pentru prevenirea ilegalităților la scrutin, confiscând milioane de euro provenind din Rusia și buletine de vot ștampilate deja pentru un partid care se prezintă ca fiind „proeuropean”, dar este suspectat de o orientare ascunsă pro-rusă, precum și arestând persoane antrenate în Serbia pentru a provoca destabilizări după alegeri.

SVR inventează scenarii

SVR-ul rusesc s-a implicat direct în campania de dezinformare menită să răspândească narativul că Rep. Moldova riscă să intre în război dacă nu sunt alese partidele proruse. Un scenariu inventat de SVR este că NATO se pregătește să desfășoare trupe în regiunea ucraineană Odesa pentru a „ocupa” Rep. Moldova și a „intimida” Transnistria.

Anterior, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat, în mod neobișnuit pentru el, un articol în care a amenințat Rep. Moldova cu „Maidanul” în contextul alegerilor parlamentare. „Maidanul”, o referire la protestele din Ucraina din 2013-2014, ar fi pregătit de Uniunea Europeană, nu de Rusia, susține Șoigu, fost ministru al apărării. O amenințare similară a fost formulată de ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

„Așa-zisele «alerte» despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse. Scopul lor este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european. Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Guvernului Rep. Moldova, Daniel Vodă.

UE denunță amestecul „profund” al Rusiei

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Rep. Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare.

„Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare și dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper. Moscova „se amestecă profund în procesul electoral”, a spus purtătoarea de cuvânt, citată de AFP.

