OMV Petrom și Romgaz, dezavantajate de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen anunță că UE amână regulile de mediu doar pentru firmele din afara Europei

Comisia Europeană a decis să ofere o marjă de flexibilitate de un an exportatorilor străini de combustibili fosili în ceea ce privește respectarea normelor privind emisiile de metan. Anunțul a fost făcut în Parlamentul European de președinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, fiind prezentat drept o măsură de urgență pentru a tempera prețurile la energie și a preveni blocajele de aprovizionare în perspectiva sezonului rece.

Săptămânile viitoare, Bruxelles-ul urmează să lanseze și un dialog strategic privind rafinăriile europene, alături de măsuri menite să crească ponderea energiei electrice în consumul total. Oficialii europeni admit că presiunea pe companii și pe bugetele populației este extremă, iar risc-ul unei ierni complicate impune ajustări rapide ale calendarului legislativ, relatează Profit.ro.

Derogare doar pentru partenerii externi ai Uniunii Europene

Decizia privind emisiile de metan vine după ce aproape jumătate din statele membre UE, dar și Statele Unite – principalul furnizor de gaze naturale lichefiate (GNL) al Europei – au cerut suspendarea sau revizuirea normelor. Președintele francez Emmanuel Macron solicitase la rândul său o amânare de un an, avertizând asupra riscurilor juridice la care s-ar expune importatorii într-un context internațional deja tensionat.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a confirmat că experții Comisiei analizează amânarea aplicării normelor specifice importurilor, prevăzute inițial să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Măsura nu înseamnă o renunțare la țintele climatice, ci o perioadă suplimentară acordată statelor membre pentru a se asigura că infrastructura de monitorizare și verificare este complet funcțională.

Producătorii din România rămân sub amenințarea sancțiunilor

Spre deosebire de furnizorii din afara blocului comunitar, companiile energetice din interiorul Uniunii Europene nu beneficiază de această amânare. Marii producători români, precum OMV Petrom și Romgaz, trebuie să se conformeze în continuare calendarului stabilit și să aplice legislația europeană de mediu fără nicio pauză.

Producătorii interni sunt obligați să continue implementarea sistemelor de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de metan, iar nerespectarea cerințelor atrage sancțiuni financiare severe, care pot ajunge în cazuri extreme până la 20% din cifra de afaceri.

Comunitatea de afaceri din domeniul energetic atrage atenția asupra decalajului creat: în timp ce partenerii internaționali primesc timp suplimentar pentru a-și alinia procedurile, companiile europene suportă deja costuri logistice și tehnologice uriașe.

Miza investițiilor de miliarde de euro

Tranziția către noile cerințe de mediu presupune eforturi financiare masive. De pildă, în cadrul Strategiei 2030, OMV Petrom direcționează 25% din bugetul său total de investiții de 11 miliarde de euro – adică aproximativ 2,75 miliarde de euro – către proiecte cu emisii reduse și zero de carbon. Acestea includ digitalizarea, reducerea arderii gazelor la coș (flaring) și adaptarea la noile standarde.

La nivel individual, doar costurile specifice pentru reducerea emisiilor de metan și captarea gazelor asociate sunt estimate la sume cuprinse între 300 de milioane și peste un miliard de euro pentru fiecare dintre cei doi mari producători români.

Mai mult, OMV Petrom și Romgaz se situează pe locurile 2 și 3 în topul european al companiilor cărora li s-au impus cele mai mari cantități de dioxid de carbon de captat până în 2030, generând presiuni financiare suplimentare.

Stocurile strategice și monitorizarea pieței petroliere

Măsurile privind metanul sunt completate de o monitorizare atentă a piețelor energetice globale. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a precizat că piețele produselor petroliere – în special motorina – sunt supravegheate strâns.

Deși eliberarea unor noi cantități de petrol din rezervele strategice nu reprezintă în prezent prima opțiune pe agenda AIE, organizația rămâne pregătită să intervină dacă evoluția prețurilor sau a stocurilor o va cere.