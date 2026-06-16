Mesajul transmis de Cristian Tudor Popescu

„Cașcavalerii președintelui. Dincolo de socotelile de tejghea, toate, desigur, „în interesul național”, cea mai populară acoperire printre canaliile politice, ceea ce vede acum orice om de bun-simț este o mârșăvie. Pusă în scenă de Veștea și ceilalți cașcavaleri naționali din PNL, sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan, mârșăvia se bazează pe convingerea, dureros de răspândită printre români, că amoralitatea, cinismul, lipsa de scrupule înseamnă inteligență. Și pe disprețul acestora față de partide, vot și democrație.

Pentru N. Dan, voturile dejecțiilor SOS-POT și ale năpârcii cu ochelari V. Ponta sunt acum prooccidentale și providențiale. De ce? Ca președintele să împlinească altă dorință rusească a multor români: țara să fie birjărită „cu mână de fier” de un singur om, ce atâtea partide, unul e destul, partidul prezidențial PSD Plus – plus cașcavalerii roșalbăstrui”, a transmis Cristian Tudor Popescu, marți, pe Facebook.

De asemenea, acesta a mai spus că Nicușor Dan l-a depășit pe Klaus Iohannis „în materie de înșelare a celor care l-au votat”.

„Președintele N. Dan a repurtat prima sa izbândă adevărată: l-a depășit pe K. Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Adrian Veștea, desemnat ca premier de Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică faptul că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea. Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 22% (2.611 voturi) ✓ NU 78% (9.077 voturi)

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Și duminică dimineața, Cristian Tudor Popescu a reacționat dur la adresa lui Nicușor Dan.

„Întunecos și ticălos”, a început postarea pe Facebook, referindu-se la Nicușor Dan, și spunând că Veștea a fost desemnat cu acordul șefului PSD, Sorin Grindeanu, iar președintele ar vrea să spargă PNL și „să-l lipească cu scuipat de PSD”.

„În sfârșit, N. Dan își dă visul pe față: să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD. Veștea, prim-vice PNL, a fost desemnat, ca și consumabilul Tomac, cu acordul lui Grindeanu și compania. Prima lui misiune – să-i rupă picioarele președintelui PNL Ilie Bolojan. Pe lângă acel «ceva întunecos și rece» pe care îl simțeam în campania electorală în N. Dan, mai adaug un cuvânt: ticălos”, a comentat Cristian Tudor Popescu.





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