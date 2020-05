De Mihai Toma,

La intervenţia de pe 27 mai au participat pompieri de la ISU București-Ilfov, Departamentul Buftea, și activişti pentru drepturile animalelor. “Veni, video, salvus. Adică am venit, am făcut live video, am salvat”, au transmis aceștia.

Doi bicicliști aflați întâmplător în zonă au raportat prezența animalului rănit, căzut în canal.

Pompierii au fost nevoiți să parcurgă câțiva kilometri pe jos, până la locul accidentului, pentru că mașina lor nu avea acces în zonă.

Cei de la ARCA (Animal Rescue and Care) povestesc că au avut șansa și să fie la doi pași de accident și în 10 minute erau la fața locului.

“Am intrat în canal pentru a-i face un mic tranchilizant căpriorului speriat”, au explicat ei.

Din fericire, după intervenția pompierilor, animalului i-au fost descoperite doar răni superficiale. Și a fost eliberat la marginea pădurii.

Citeşte şi:

LIVE UPDATE Coronavirus România, 28 mai |Numărul infectărilor va ajunge la 18.600 de persoane

SURSE: Guvernul decide astăzi deschiderea teraselor. Plajele şi restaurantele mai aşteaptă până în 15 iunie

Statele Unite au depășit pragul de 100.000 de decese cauzate de COVID-19

GSP.RO După Marica, un alt fotbalist a fost prins de soţie cu amanta într-o cameră de hotel

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2020. Taurii se grăbesc să tragă concluzii greșite