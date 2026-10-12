O ardeleancă a deschis o afacere după ce bunica i-a lăsat un caiet cu rețete și a devenit virală în Spania: „Te va ajuta să reușești într-o zi”

Într-un caiet primit de la bunica ei, o româncă a păstrat rețete despre care spune că astăzi aproape nimeni nu mai știe. După 25 de ani petrecuți în Spania, a hotărât să le transforme într-o afacere. Ce a urmat a luat-o prin surprindere chiar și pe ea: restaurantul a început să facă furori pe rețelele sociale, deși, la început, nici măcar nu știa să folosească TikTok, potrivit publicației spaniole El Español.

A plecat din Transilvania acum 25 de ani

Lorena Cabulea este originară dintr-un sat din Transilvania și, de 25 de ani, locuiește în Zaragoza, Spania. A ajuns acolo fără să știe că orașul avea să devină locul în care își va întemeia o familie și își va deschide propria afacere. A lucrat ani la rând în restaurante și baruri, iar pentru o perioadă a administrat, împreună cu soțul ei, o firmă de transport. În cele din urmă, s-a întors la ceea ce îi plăcea cel mai mult, gătitul.

Pe 1 aprilie 2025, românca a deschis Plaxinta, un mic restaurant care oferă mâncare tradițională românească, dar vedetele meniului sunt plăcintele din Transilvania, pregătite după rețetele bunicilor. Numele restaurantului are și el o poveste. Lorena voia să-l numească „Plăcintă”, pentru ca oamenii să facă imediat legătura între denumire și preparat. Fiul ei a venit însă cu ideea de a folosi litera „x”, astfel încât spaniolii să poată pronunța mai ușor numele, și așa a apărut Plaxinta.

Bunica i-a lăsat un caiet cu rețete și i-a spus că într-o zi îi va fi de folos

Pasiunea Lorenei pentru bucătărie vine din copilărie. A crescut într-o familie în care mama și bunicile găteau mult, iar rețetele se transmiteau de la o generație la alta. Una dintre bunici era de origine maghiară, iar preparatele familiei îmbinau tradițiile culinare românești și ungurești. Lorena își amintește cum, în satul natal, bunica pregătea pâinea în cuptor și păstra puțin aluat pentru plăcinte. Le umplea cu ce avea în casă, cu brânză, varză călită, prune, mere sau cartofi. Fiecare umplutură era pregătită separat, iar gustul acelor plăcinte i-a rămas în minte.

Lorena Cabulea își amintește și acum cuvintele bunicii sale, care i-a lăsat un caiet cu rețete: „Acest caiet este pentru tine. Ai să vezi că într-o zi te va ajuta să mergi mai departe”.

Românca păstrează și astăzi caietul și spune că „unele dintre aceste rețete nu se mai prepară nicăieri”, potrivit El Español. Ani mai târziu, Lorena continuă să folosească rețetele învățate acasă și spune că felul în care pregătește ea plăcintele este specific satului său natal.

Plăcinte cu varză, brânză, mere și cartofi, făcute ca în satul natal

La Plaxinta, clienții pot încerca atât plăcinte tradiționale, cât și combinații create de Lorena și de fiul ei. Printre preparatele inspirate din copilărie se numără plăcintele cu brânză românească, varză călită, cartofi, mere și prune. Pe site-ul restaurantului, proprietarii explică faptul că aluatul este întins manual, umplut și copt zilnic, după metoda învățată chiar de la bunica din Transilvania. Pe lângă variantele clasice de plăcinte, în meniu au apărut și preparate adaptate gusturilor clienților spanioli, de la plăcinte cu carne și brânză până la combinații cu pui, ciuperci sau diferite sosuri.

Un alt preparat care a atras atenția în Zaragoza este micul dejun balcanic, pentru care Lorena s-a inspirat din mesele consistente pe care le luau odinioară oamenii de la țară, înainte să plece la muncă. Aceștia mâncau dimineața devreme, uneori în jurul orei 6.00, știind că urmau să petreacă aproape întreaga zi pe câmp. La restaurant, micul dejun balcanic cuprinde mezeluri afumate, brânzeturi, ouă, legume și lapte bătut. În varianta tradițională prezentată de Lorena apare și un păhărel de tărie.

Restaurantul româncei a devenit viral pe TikTok: „Suntem uimiți”

Lorena nu avea experiență în promovarea pe rețelele sociale atunci când și-a deschis afacerea. La început, un prieten a ajutat-o să realizeze câteva videoclipuri pentru restaurant, dar rezultatele nu au fost cele așteptate însă, ulterior, a apelat la o echipă de tineri care se ocupau de promovarea unei alte afaceri. Aceștia au început să filmeze preparatele, activitatea din bucătărie și atmosfera restaurantului și, în curând, videoclipurile au început să circule pe TikTok și Instagram, iar unele au strâns mii de vizualizări.

Pentru Lorena, care nu era obișnuită cu lumea rețelelor sociale, succesul a venit ca o surpriză. Restaurantul a început să fie cunoscut și în afara cartierului, iar preparatele tradiționale românești au atras atenția unor oameni care nu le încercaseră până atunci. Lorena însă continuă să se ocupe de bucătărie, indiferent de numărul vizualizărilor strânse pe internet.

Iar spanioli care vin să guste pentru prima dată plăcintele românești se întorc întodeauna, pentru că le-au plăcut, poveștește Lorena. Unele cliente mai în vârstă i-au mărturisit chiar că plăcintele dulci le amintesc de preparatele făcute cândva de mamele lor.

Visează să deschidă și o cofetărie cu rețetele familiei

Deși Plaxinta a devenit cunoscut pe rețelele sociale, visul inițial al Lorenei era puțin diferit. Își dorea să deschidă o cofetărie în care să pregătească dulciurile învățate de la mama și bunicile sale, iar planul era să înceapă afacerea împreună cu o verișoară. Între timp, verișoara a devenit mamă și nu a mai putut participa la proiect. Lorena a considerat că ar fi prea dificil să deschidă singură o cofetărie și a ales, pentru început, varianta restaurantului.

Nu a renunțat însă la ideea inițială. Păstrează în continuare caietul bunicii și își dorește să readucă în atenție prăjituri și alte dulciuri tradiționale despre care spune că astăzi sunt greu de găsit.

„Simt că acum îmi este locul aici, nu am de gând să mă întorc”, a mărturisit ea pentru sursa citată.