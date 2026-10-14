Cum arată SUV-ul electric care se încarcă de la 10% la 70% în doar 5 minute. Are 7 locuri, o autonomie de 653 km și ajunge în Europa în 2027

Constructorii auto chinezi au venit la Salonul Auto de la Paris cu mașini electrice care promit să se încarce în numai câteva minute. BYD a prezentat un SUV cu șapte locuri, a cărui baterie poate ajunge de la 10% la 70% în cinci minute. În fața concurenței din China, producătorii europeni readuc la viață modele celebre, precum Citroën 2CV și Peugeot RCZ, dar cu motoare electrice și tehnologii moderne, potrivit Observator News.

Mașina chinezească ce se încarcă în cinci minute va ajunge pe piața europeană în 2027

Una dintre cele mai importante noutăți ale Salonului Auto de la Paris, desfășurat între 12 și 18 octombrie 2026, este tehnologia de încărcare ultra-rapidă prezentată de constructorul chinez BYD. Compania a adus la Paris modelul Atto 8, un SUV electric cu șapte locuri, echipat cu o baterie Blade de a doua generație, cu o capacitate de 115 kWh.

Potrivit producătorului, folosind tehnologia FLASH Charging, bateria poate fi încărcată de la 10% la 70% în numai cinci minute. Pentru a ajunge de la 10% la 97%, timpul anunțat este de nouă minute. Compania susține că tehnologia funcționează rapid inclusiv în condiții de frig extrem. La o temperatură de minus 30 de grade Celsius, încărcarea de la 20% la 97% ar dura 12 minute.

Aceste performanțe BYD presupun utilizarea unor stații de încărcare compatibile, iar constructorul chinez intenționează să instaleze 3.000 de stații FLASH Charging în Europa până la sfârșitul anului 2027.

SUV-ul BYD Atto 8 promite până la 653 de kilometri autonomie

Noul Atto 8 va fi disponibil în Europa din primul trimestru al anului 2027, potrivit anunțului oficial al producătorului. Modelul va avea două versiuni electrice, cu tracțiune spate sau integrală. Varianta cu tracțiune spate dezvoltă 462 de cai-putere și oferă o autonomie declarată de până la 653 de kilometri, conform standardului WLTP.

Versiunea Excellence AWD dezvoltă 775 de cai-putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h în 4,6 secunde, iar autonomia sa anunțată este de până la 602 kilometri. Mașina are trei rânduri de scaune și poate transporta șapte persoane. Printre dotările prezentate se numără scaune încălzite, ventilate și prevăzute cu funcție de masaj pe primele două rânduri. BYD nu a anunțat încă un preț european pentru Atto 8 în comunicatul de prezentare al modelului.

Cum încearcă producătorii europeni să țină pasul cu mașinile chinezești

În timp ce chinezii mizează pe baterii performante și încărcare ultra-rapidă, producătorii europeni încearcă să atragă cumpărătorii cu mașini electrice accesibile și modele inspirate din trecut. La Salonul Auto de la Paris, Citroën a prezentat o versiune electrică a legendarului 2CV, cu un preț țintă de aproximativ 15.000 de euro și o posibilă lansare până în 2028.

BYD Atto 8 este noul SUV electric cu 7 locuri care promite încărcare de la 10% la 70% în 5 minute și o autonomie de până la 653 km. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Peugeot a venit cu RCZ Vision, un concept electric de 500 de cai-putere, cu un dispozitiv de comandă dreptunghiular în locul volanului clasic și o autonomie estimată la 600 de kilometri. Alpine a prezentat A310 Vision, o reinterpretare modernă a mașinii sport lansate în 1971. Deocamdată, toate cele trei automobile sunt concepte, nu modele disponibile la vânzare.

O treime dintre mărcile prezente la Salonul Auto de la Paris sunt chinezești

Competiția dintre producătorii europeni și cei chinezi se vede și în numărul participanților la salon. Potrivit The Wall Street Journal, aproximativ 20 de mărci chinezești sunt prezente la ediția din 2026, față de nouă la ediția din urmă cu doi ani. Acestea reprezintă aproximativ o treime dintre mărcile auto participante. Constructori precum BYD, Xpeng, Geely și Chery încearcă să își extindă prezența pe piața europeană, oferind automobile electrice și hibride cu tehnologii noi. În același timp, grupurile europene Renault, Stellantis și Volkswagen își promovează propriile modele electrice, inclusiv mașini inspirate din automobile care au făcut istorie.