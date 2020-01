De Daria Maria Diaconu,

Aceasta a explicat că a fost nevoită să facă traduceri de filme pentru a câștiga bani.

„Nu-mi place să mă autovictimizez, nici nu e cazul, dar traseul meu profesional a fost unul destul de sinuos. Înainte de 89, că studentă, mi-am câștigat existența dând meditații de engleză (am făcut filologia, engleză-italiană ), după ce am terminat facultatea am tradus mult filme pe video. Am fost și curier la ziarul “Contemporanul” și nu mi-a fost rușine s-o fac. Aveam un dosar prost (mama în Germania, tatăl din ce în ce mai suspectat de regimul comunist), așa că greu puteam găsi un serviciu conforrm studiilor mele. Am fost apoi “avansata”corector tot la “Contemporanul”. L-am avut coleg de birou pe Laurențiu Ulici, care mă iubea foarte mult. Eu mă uităm la dânsul că la Dumnezeu. Eram fascinată de cum își scria articolele, într-o zarvă îngrozitoare, imperturbabil în concentrarea sa. Rezultatul: niște comentarii superbe. Îl admirăm și îl iubeam și eu foarte tare. În toată perioadă respectivă, eram colaboratoare, nu puteam fi angajată cu dosarul pe care-l aveam. Pentru că banii erau, totuși, foarte puțini, după vreo doi ani m-am apucat de tradus filme, cîștigând, în felul ăsta, bani frumoși făcând ce-mi place. Vedeam o grămadă de filme și-mi mai și exersam italiană și engleza. Îmi câștig singură existența de la 18 ani. Am făcut-o întotdeauna, o fac și acum, au fost perioade și mai bune, și mai proaste, dar m-am descurcat singură și mă bucur că ai mei m-au educat așa. Nu-mi plac oamenii care așteaptă de la alții și recunosc că nu am mare admirație nici pentru femeile întreținute”, spunea Cristina Țopescu în interviu pentru revista Tango.

Recomandări Cioloș și Barna i-au propus lui Guran să coordoneze campaniile electorale din 2020

Ea a vorbit și despre perioada cât a fost crainică la TVR.

„Traiectoria mea post-revoluționară e cunoscută. Am fost, cred, prea mult timp crainică la TVR. A fost o experiență și asta, în TVR am crescut de mic copil, acolo am învățat să vorbesc în față unei camere de luat vederi, acolo am cunoscut oameni de la care am învățat sau am furat meserie, dar mi-am irosit poate prea mult timp făcînd pe “păpușica” cu dicție care prezenta programul. Brusc, m-am revoltat, am vrut să fac mai mult, să demonstrez că pot mai mult. Am trecut, după numeroase examene, la redacția de sinteze și comentarii politice condusă de Victor Ionescu. Am stat acolo 3 ani în care am învățat cu îndârjire, am scris, am făcut reportaje și interviuri și chiar mai mult… În paralel, mai prezentăm câte o emisiune de divertisment, de ex “Ora 25 Tranzit TV “, dar toată enegia mi-o canalizam spre știri și analiză politică. Eram foarte fericită că un om că Victor Ionescu are încredere în potențialul meu. Nu mai vroiam să fiu doar o tânără decorativă cu oarecare dezinvoltură în față camerei. În 1995 am plecat la Protv și mai departe stiti….Acum îmi doresc mai mult decât orice să fac o emisiune prin care să ajut realmente oamenii săraci, bolnavi, amărâti. Vreau să-i trag de mânecă, elegant, pe cei care sunt în măsură și care trebuie să facă ceva pentru cei care duc o viață de mizerie, vreau să-i conving pe cei care au avut norocul să aibă o viață mai ușoară că nu se pot numi oameni dacă nu le păsa de durerea din jurul lor. Sună patetic nu? Așa simt eu și îmi asum acest patetism fără nici cel mai mic complex, să știi. Dimpotrivă, oamenii care nu cunosc compasiunea, care nu ajută complet dezinteresat, pentru mine sunt niște infirmi și mi-e milă de ei. Pot fi, însă, și ei ajutați, nu? Visul asta chiar o să mi-l împlinesc!”.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 ani. Vedeta TV a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. Alerta a fost dată de o vecină, care a anunțat poliția că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

„Cristina Țopescu nu avea urme de violență pe trup, dar numai autopsia care se va realiza luni va arăta cauza morții”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.







GSP.RO Cristina Țopescu a murit! Varianta luata in calcul de politisti

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2020. Scorpionii au parte de o perioadă mai intensă