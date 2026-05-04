Cum se comportă Dacia Logan după 20 de ani

Simplă, ieftină și surprinzător de practică, Dacia Logan a apărut la începutul anilor 2000 pentru a schimba regulile jocului pe piața auto. Cu un preț de pornire de aproximativ 7.000 de euro, berlina românească a devenit o soluție reală pentru cei care până atunci se orientau doar către mașinile second-hand.

Jurnaliștii germani de la Motor1.com au reușit să găsească un exemplar original din 2006 pentru a redescoperi experiența de condus oferită de berlina care a dus Dacia într-o nouă etapă de dezvoltare.

Logan a ajuns în Europa Occidentală în 2005 și reprezenta perfect strategia Grupului Renault: folosirea unor componente deja testate și a unor platforme existente pentru reducerea costurilor. Baza tehnică provenea de la generația anterioară Renault Clio, adaptată pentru o caroserie sedan cu trei volume, lungă de puțin peste patru metri, scrie it.motor1.com.

Sub capotă, gama includea motoare robuste și simple. Versiunile pe benzină erau 1.4 de 75 CP, 1.6 de 87 CP și 1.6 16V de 105 CP. Exista și dieselul 1.5 dCi de 68 CP. Scopul nu era performanța, ci fiabilitatea și cheltuielile reduse de întreținere. Și echiparea urma aceeași filosofie: strictul necesar, cu dotări de siguranță mai limitate față de concurență și un rezultat de trei stele la testele Euro NCAP.

Interior simplu, dar foarte practic: „Astăzi pare din altă epocă”

La interior, Logan oferă un ambient care astăzi pare din altă epocă. Plastice dure, instrumente analogice și comenzi simple amintesc de modelele Renault din anii 90.

Totuși, tocmai această simplitate devine o calitate. Totul este intuitiv, funcțional și lipsit de elemente inutile. Scaunele sunt moi, poziția la volan este ușor înălțată, iar spațiul pentru pasagerii din spate, fără a fi generos, rămâne suficient pentru segmentul din care face parte.

Un mare avantaj este portbagajul. Cu aproximativ 510 litri capacitate, Logan impresionează prin spațiul util și forma practică a compartimentului de bagaje.

Accelerația de la 0 la 100 km/h, în aproximativ 11,5 secunde

În mers, versiunea 1.6 de 87 CP se dovedește mai vioaie decât s-ar putea crede. Cei 128 Nm sunt suficienți pentru a pune în mișcare fără probleme cele puțin peste 1.000 de kilograme ale mașinii.

Accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în aproximativ 11,5 secunde, iar viteza maximă ajunge la 175 km/h. Cutia manuală cu cinci trepte necesită o scurtă perioadă de acomodare, la fel și ambreiajul cu punct de cuplare ridicat, însă după aceea condusul devine fluent.

Suspensia este simplă, dar eficientă: suficient de confortabilă pe denivelările urbane și stabilă în utilizarea zilnică. Totuși, peste 130 km/h apar unele limite la capitolul stabilitate și izolare fonică. Direcția se dovedește, în schimb, destul de precisă, au concluzionat jurnaliștii germani.

În urmă cu cinci ani, cotidianul italian Corriere della Sera a publicat o ierarhie a celor mai urâte modele de mașini apărute în ultimele două decenii, iar Dacia Logan a ocupat locul patru. Estetica a vizat partea din spate berlinei românești. „În primii ani ai relansării mărcii de către casa franceză, estetica a fost, fără îndoială, sacrificată pe altarul listei de preţuri. Maşina era ieftină, dar aspectul său, mai ales în spate, cu siguranţă nu încuraja cumpărarea”, a notat atunci publicația din Peninsulă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE