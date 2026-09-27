Dacia mută producția modelului Spring din China în Europa, după ce mașina electrică a fost vândută în peste 210.000 de exemplare de la lansarea din 2021. Noua generație va fi produsă la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, și va ajunge la clienți la începutul lui 2027.

Schimbarea vine într-un moment în care originea unei mașini poate conta și la prețul plătit de cumpărător. Unele programe de subvenții europene țin cont de locul în care este fabricat automobilul, iar Uniunea Europeană aplică taxe suplimentare pentru anumite mașini electrice produse în China.

Pentru Dacia, mutarea înseamnă că noul Spring poate deveni eligibil pentru ajutoarele acordate mașinilor produse în Europa, în țările care au astfel de programe. Totodată, modelul nu va mai fi vizat de taxele europene aplicate mașinilor electrice importate din China.

Producția din China a devenit un dezavantaj pentru Spring

Dacia Spring a fost construită în China de la lansarea sa, în 2021. Modelul a ajutat mulți clienți să cumpere prima lor mașină electrică și a ajuns în peste 40 de țări. Potrivit Dacia, s-au vândut peste 210.000 de exemplare.

Dar succesul comercial nu a eliminat un obstacol: în unele piețe europene, mașinile produse în China nu se califică pentru subvenții. În Franța, de exemplu, programul de ajutor pentru cumpărătorii cu venituri mici exclude automobilele electrice fabricate în China. Asta a dezavantajat actualul Spring într-o piață importantă pentru Dacia.

În România, locul de producție a devenit relevant și în dezbaterea despre programul Rabla 2026. Libertatea a scris că Dacia Spring și alte modele electrice produse în China ar putea să nu se califice pentru finanțare în forma discutată a programului. Regulile de eligibilitate pot varia de la o țară la alta și se pot schimba de la un program la următorul.

Noul Spring va fi produs în Slovenia

A doua generație a modelului va fi produsă la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, pe platforma RG-EV Small a grupului. Aceeași fabrică va produce și noul Renault Twingo electric și un model electric dezvoltat de Nissan.

Dacia spune că noua mașină a fost dezvoltată în mai puțin de doi ani cu ajutorul unor noi instrumente de inginerie ale Grupului Renault. Modelul este mai lat cu 18 centimetri decât precedentul și are un design nou. Dacia afirmă că schimbarea de proporții aduce și un interior mai spațios.

Producția europeană nu înseamnă automat că toate componentele mașinii vor proveni din Europa. Pentru cumpărători, efectul imediat al mutării este legat de regulile comerciale și de eligibilitatea pentru unele programe de sprijin, nu de o garanție că fiecare piesă va fi fabricată pe continent.

Prețul noului Spring pornește de la 17.900 de euro

Noua Dacia Spring va costa de la 17.900 de euro, potrivit informațiilor comunicate la prezentarea modelului. Livrările sunt programate să înceapă la începutul lui 2027. Prețul anunțat este unul de pornire și poate varia în funcție de țară, echipare și eventuale subvenții.

Mutarea producției poate ajuta Dacia să păstreze modelul competitiv în Europa, dar nu înseamnă că noua generație va fi automat mai ieftină pentru toți cumpărătorii. Prețul final depinde de taxele locale, de dotări și de programele de finanțare disponibile în fiecare țară.

Springul actual este în continuare promovat în România. La verificarea ofertei Dacia, modelul apărea de la 17.121 de euro, cu o reducere valabilă până la 30 septembrie 2026. Acesta este prețul modelului actual în cadrul unei oferte comerciale și nu trebuie confundat cu prețul de pornire anunțat pentru noua generație.