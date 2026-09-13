Davina Sheffield, una dintre cele mai importante figuri din tinerețea regelui Carol al III-lea al Marii Britanii, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Davina a murit pe 2 septembrie, în urma unei scurte suferințe, informația fiind confirmată oficial de cei trei fii ai săi pentru presa din Regatul Unit, relatează Vanity Fair.

Iubirea din anii '70 și binecuvântarea Familiei Regale

Davina Sheffield și actualul suveran britanic, pe atunci prinț de Wales, au apărut pentru prima dată împreună în public în anul 1976.

În acea perioadă, moștenitorul coroanei se afla sub o presiune uriașă din partea Casei Regale de a-și găsi o soție potrivită din rândul aristocrației.

Blondă, înaltă și cu ochii albaștri, Davina a fost considerată rapid favorita absolută pentru a-i deveni parteneră de viață.

Ea a fost introdusă rapid în cercul restrâns al familiei regale: a asistat la meciurile de polo ale lui Charles alături de regina Elisabeta a II-a și a fost invitată oficial la Castelul Balmoral. În urma acestei vizite, Davina a primit aprobarea călduroasă a întregii familii și, mai ales, pe cea a reginei-mame.

În plus, a fost descrisă drept „sufletul pereche” al prințului, ajutându-l pe acesta să depășească suferința provocată de vestea căsătoriei fostei sale iubite, Camilla Shand (actuala regină Camilla), cu Andrew Parker Bowles.

Dezvăluirea din presă care i-a distrus șansa de a deveni regină

Viitorul regal al Davinei Sheffield s-a prăbușit însă brusc, din cauza unui scandal de presă.

Fostul ei partener, pilotul de curse de bărci cu motor James Beard, a oferit un interviu detaliat tabloidului News of the World.

Deși bărbatul credea că vorbește sub protecția anonimatului, declarațiile sale despre cele șase luni petrecute alături de Davina în „cuibul lor de dragoste” au devenit publice în The Times.

La acea vreme, protocolul și tradiția rigidă a Casei Regale impuneau ca viitoarea soție a moștenitorului tronului să nu fi fost implicată anterior în relații de o asemenea natură.

Dezvăluirile au pus capăt definitiv poveștii de dragoste dintre Charles și Davina, iar drumul ei către statutul de prințesă s-a închis definitiv.

Tragedia de familie și retragerea din viața publică

Provenită dintr-o familie de elită — fiică a ofițerului George Sheffield și a lui Agnes Sheffield, și verișoară a Samanthei Cameron (soția fostului premier britanic David Cameron) —, viața Davinei a fost marcată și de o tragedie cumplită.

În martie 1976, mama sa a fost ucisă în propria casă de doi bărbați în timpul unui jaf.

După despărțirea de prințul Charles, Davina Sheffield s-a retras complet din lumina reflectoarelor.

În decembrie 1981, la doar cinci luni după nuntă istorică dintre Charles și Diana Spencer, Davina s-a căsătorit cu agentul de bursă Jonathan Morley. Cuplul a trăit departe de atenția mediatică în North Yorkshire până la moartea lui Morley, în 2022.