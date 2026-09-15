Un șofer român a condus peste 3.200 de kilometri cu mașina pusă sub sechestru, în Italia: „Am mers să cumpăr țigări”

Un român în vârstă de 39 de ani, rezident în Occhiobello, Italia, a fost deferit Parchetului din Rovigo, după ce ar fi îndepărtat sigiliile de pe mașina sa sechestrată pentru lipsa asigurării și ar fi parcurs cu autoturismul 3.260 de kilometri. Întrebat de carabinieri despre utilizarea mașinii, bărbatul ar fi spus că a folosit-o doar pentru a merge să cumpere țigări.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, cetățean român și rezident în Occhiobello, provincia Rovigo, Italia, a fost deferit Parchetului din Rovigo, după ce ar fi folosit o mașină care fusese pusă sub sechestru și ar fi parcurs cu aceasta peste 3.200 de kilometri, deși îi era interzis să utilizeze sau să deplaseze autoturismul.

Carabinierii din Occhiobello au descoperit situația în timpul unor verificări și îl consideră pe bărbat, în ipoteza acuzării, responsabil de infracțiunea de violare a sigiliilor.

Mașina românului fusese pusă sub sechestru pentru lipsa asigurării

Povestea a început în iunie 2026, când militarii au oprit autoturismul bărbatului în timpul unui control rutier. Mașina a fost supusă unui sechestru administrativ pentru o încălcare a Codului Rutier, mai exact pentru lipsa asigurării obligatorii, potrivit Rovigo News.

Autoturismul a fost ulterior lăsat în custodia proprietarului, căruia i s-a impus obligația de a nu utiliza mașina, de a nu o deplasa și de a păstra intacte sigiliile aplicate pe vehicul. Ulterior, însă, potrivit reconstituirii făcute de carabinieri, această obligație ar fi fost încălcată.

A parcurs peste 3.200 de kilometri cu autoturismul sechestrat

În iulie 2026, în timpul unei acțiuni de control în zonă, militarii s-au deplasat la domiciliul românului din Occhiobello pentru a verifica autoturismul aflat sub sechestru.

Doar că, în momentul controlului, mașina nu era prezentă. După ce autoturismul a revenit, carabinierii au efectuat verificări mai amănunțite, constatând că sigiliile aplicate pe vehicul fuseseră îndepărtate. Mai mult, față de numărul de kilometri înregistrat în momentul instituirii sechestrului, mașina avea cu 3.260 de kilometri mai mult.

„Am mers să cumpăr țigări”

În fața întrebărilor adresate de militari, bărbatul s-ar fi justificat spunând că a folosit mașina pentru a merge să cumpere țigări.