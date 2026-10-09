Factura Engie, explicată pagină cu pagină. Cât costă taxele, cât plătești pentru energia consumată și unde găsești codul POD

Factura la energie, care de multe ori se întinde pe 7 pagini și are numeroase prescurtări, devine greu de descifrat pentru mulți dintre români. Astăzi a venit rândul clienților Engie România să afle ce reprezintă fiecare linie din factură și pe ce se taxe se duc banii lor, având în vedere că energia consumată înseamnă doar aproximativ jumătate din întreaga notă de plată.

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

În fiecare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

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Ce plătim, de fapt, atunci când achităm factura la energie electrică

Contrar a ceea ce mulți român cred, costul luminii lunare nu este cel afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim lunar.

Acest lucru a fost recunoscut și de Bogdan Ivan, pe vremea când era ministru al Energiei. Acesta a precizat că aproape jumătate din suma totală sunt alte taxe și tarife de distribuție.

„Doar 52% din prețul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, spunea el, în urmă cu mai puțin de un an.

Factura de energie electrică nu reprezintă exclusiv costul curentului electric consumat și nici suma care revine furnizorului. Cu alte cuvinte, furnizorul este interfața comercială dintre consumator și întregul sistem energetic.

Facturile la energie electrică ale românilor urmează să crească în perioada imediat următoare. Informația a fost confirmată joi, atât de oficiali din Ministerul Energiei, cât și de specialiști din domeniu, pentru ziarul Libertatea.

Factura Engie, pagina 1 - Totalul de plată și scadența

Astăzi aflăm de la Engie România ce reprezintă fiecare linie din factura la energie electrică, pe ce taxe se duc banii în afară de curentul consumat, unde găsești codul de client, POD-ul și cum sunt structurate informațiile de pe fiecare pagină.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (1)

Prima pagină a facturii de la Engie începe în dreapta sus cu seria și numărul facturii fiscale, precum și data la care aceasta a fost emisă.

În partea stângă, este o casetă ce conține date despre furnizor, în cazul de față Engie România: adresa, codul IBAN și CIG-ul. Acolo se află şi adresa unui centru de relații clienții din apropierea locului tău de consum.

Lângă ea, sunt informațiile de contact despre client: numele și adresa de corespondenţă.

Un rând mai jos, se găsesc datele de la centrul de informații pentru clienți: programul de lucru, telefonul și mailul.

„Acolo este și numărul de telefon al operatorului tău de distribuție (deranjamente) la care poți anunța dacă observi orice defecțiune tehnică sau dacă există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică. În plus, secţiunea mai cuprinde și informații pentru transmiterea indexului autocitit atât telefonic, cât și online, direct din contul de client, au explicat reprezentanții Engie România, pentru Libertatea.

În continuarea lui, este un box cu date ale clientului: codul și adresa clientului, mai exact locum de consum al acestuia, numărul contractului de furnizare energie electrică, precum şi data de încetare a acestuia (în cazul contractelor cu perioadă determinată) şi numele produsului tău.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026, explicații

Imediat sub, este o zonă care include informații suplimentare despre factura ta, la nevoie. De exemplu, informații despre eventualele rectificări ale valorilor facturate în trecut (stornări).

Caseta mare din centrul paginii 1 cuprinde un sumar al facturii în care sunt incluse detalii ca: valoarea facturii curente, TVA, soldul, totalul de plată, consumul de energie activă și prețul final. Totodată, în stânga tabelului se află perioada de facturare, precum şi data scadentă.

Dedesubt apar informații suplimentare, atunci când este cazul. De exemplu, date despre debitul direct, anumite compensații acordate sau valoarea energiei injectate de prosumatori în rețea.

Pagina se încheie cu două coduri de bare te ajută să plăteşti factura la Engie. În funcție de cum îți dorești să achiți, poți plăti fie valorea facturii curente (codul din stânga), fie valoarea totală de plată care poate include şi solduri restante.

Factura Engie, pagina 2 - Lista cu toate taxele pe care le plătești, în afară de energie

Pe pagina a doua a facturii Engie la lumină poți găsi informații despre locul de consum, POD-ul, nivelul de tensiune și intervalul de timp pentru citirea contorului. POD-ul (Point of Delivery) este denumirea pentru Loc de Consum. Acesta este codul unic de identificare al contorului și al locului fizic de consum, necesar dacă dorești să schimbi furnizorul sau să semnalezi defecțiuni tehnice distribuitorului regional.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (2)

Urmează un sumar al energiei furnizare în perioada facturată: date despre tipul contorului (de exemplu, contorul smart este trecut ca SMI), seria, indexul vechi și cel nou, corecțiile, intervalul de timp pentru citirea indexului de către operatorul de distribuție și consumul mediu de kilowați pe zi.

În tabelul principal din mijlocul paginii sunt enumerate toate elementele incluse în totalul de plată al facturii la energie: prețul energiei active, kilowații consumați, taxe şi tarife reglementate sau alte elemente, în funcție de caz (taxe de deconectare/reconectare, penalități sume restante sau alte taxe/servicii prestate, serviciul de distribuție, cel de transport, certificatele verzi, acciza necomercială).

Prețul energiei electrice active reprezintă componenta aferentă energiei consumate. Această componentă include costul achiziției energiei de pe piață și costurile aferente activității de furnizare, prin care energia este achiziționată, gestionată, facturată și pusă la dispoziția clientului final.

Tarifele pentru serviciile de rețea acoperă serviciile necesare pentru transportul și distribuția energiei electrice prin rețele până la locul de consum. Ele sunt reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Furnizorul le include în factura clientului și transferă contravaloarea acestora către operatorii corespunzători.

Serviciile de sistem sunt necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță și echilibru a Sistemului Electroenergetic Național și contribuie la menținerea permanentă a echilibrului dintre energia produsă și cea consumată. Tariful aferent este reglementat de ANRE.

Certificatele verzi reprezintă o componentă aferentă schemei de sprijin pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

ENGIE specimen factura energie electrica, explicatii

Furnizorii au obligația legală de a achiziționa certificate verzi în condițiile stabilite de legislația în vigoare, iar contravaloarea acestora este evidențiată distinct în factura clientului.

Contribuția CfD (Contracte pentru Diferență) - este aferentă mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență, destinat susținerii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice cu emisii reduse de carbon.

Acciza este o taxă datorată bugetului de stat pentru energia electrică consumată. Nivelul acesteia este stabilit prin legislația fiscală în vigoare.

TVA se aplică asupra bazei de impozitare în conformitate cu legislația fiscală în vigoare și reprezintă, de asemenea, o sumă colectată prin factură și virată conform obligațiilor fiscale aplicabile.

Ultima linie din tabel va indica energia facturată, în aceeași perioadă din anul precedent, iar această cantitate si valoare pot fi comparate cu cele aferente energie active din perioada curentă, afişată la prima linie.

Urmează apoi o casetă în care vei regăsi detalii referitoare la penalitățile aplicate - mai precis, pentru ce facturi și pentru ce perioadă, penalizarea și scadența. Valoarea totală a acestora o găseşti în tabelul de dinainte, acolo unde sunt enumerate toate elementele ce intră în componența facturii.

Pagina a doua a facturii Engie se încheie cu un cod de bare, cu care se poate face plata pentru tichetul de energie. Acest cod este utilizat pentru plata facturii prin mecanismul de sprijin prevăzut de OUG nr. 35/2025. Dacă valoarea tichetului este mai mică decât factura, diferenţa trebuie achitată de către tine.

Factura Engie, pagina 3 - Consumul anual și consum comparativ cu alți clienți Engie

Pagina se deschide cu o casetă despre modalitățile de plată ale facturii și partenerii bancari unde poți achita nota de plată. Urmează informații despre schimbarea furnizorului, reluarea alimentării cu energie electrică, revizii şi verificări.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (3)

În continuare un tabel arată graficul consumului, mai precis „comparația consumului de energie electrică din perioada curentă facturată cu consumul din aceeaşi perioadă a anului anterior.

În acest fel, vei şti întotdeauna care este evoluția acestuia şi astfel vei putea lua deciziile potrivite de eficienţă energetică. Pentru sfaturi privind economisirea energiei poți consulta pagina engie.ro/sfaturi-economie-energie”, au explicat reprezentanții Engie România.

După ce ai văzut la punctul anterior o comparație cu consumul tău din aceeaşi perioadă a anului anterior, în această zonă vei vedea cum te situezi faţă de consumul mediu lunar al unui client din aceeaşi categorie de consum. „În funcţie de ceea сe reflectă comparaţia, îţi recomandăm să iei în calcul aplicarea unor măsuri potrivite de eficientizare a consumului tău”, mai spun reprezentanții Engie, pentru Libertatea.

Pagina se încheie cu informații despre locul unde poți vedea consumul tău de energie electrică din ultimele 36 de luni și modalități de transmitere a plângerilor.

Factura Engie, pagina 4 - Sursele de energie şi efectele asupra mediului

Aici clienții Engie găsesc precizări despre sursele de energie electrică și emisiile de carbon. Într-un tabel poți vedea care este contribuția fiecărei surse de energie la mixul de energie electrică furnizat în anul anterior, precum şi efectele asupra mediului.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (4)

Urmează informații despre când trebuie să plăteşti factura, cum este calculat prețul energiei electrice, când se poate rezilia contractul și cum se face actualizarea datelor.

Factura Engie, pagina 5 - Care este preţul maxim ce poate fi facturat

În această pagină, clienții Engie găsesc preţul maxim ce poate fi facturat conform prevederilor legale în vigoare. Preţul este exprimat în lei/MWh.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (5)

Urmează un tabel cu preţul din contractul tău actual de furnizare de energie electrică. Preţul este exprimat în lei/MWh și este detaliat costul energiei active, tarifele de transport, cele de distribuție și de extracție.

Sub el se găsește o notă informativă privind preţul facturat. Pentru facturarea consumului de energie va fi luat în calcul prețul cu valoarea cea mai mică dintre cele trei preţuri enumerate în această Anexă de preţ.

Factura Engie, pagina 6 - Formula de calcul pentru prețul certificatelor verzi

Aici este prezentată formula de calcul pentru prețul unitar al certificatelor verzi, cost care este afişat în a treia pagină a facturii.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (6)

Factura Engie, pagina 7 - Situația actuală a contului

Este locul unde apare situația actuală a contului: numele clientului, adresa, codul de client și anexa.

ENGIE specimen factura energie electrica 2026 (7)