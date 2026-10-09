BYD a prezentat noul Seagull, care se vinde în Romania sub numele de Dolphin Surf. Este mai mare și mai dotat

Constructorul chinez BYD a deschis precomenzile pentru a doua generație a modelului Seagull, care se vinde în România sub numele de Dolphin Surf. Noul model a crescut în lungime pentru a concura cu actualul bestseller din China, Geely EX2, lansat recent și el în România sub numele de E2.

Clienții pot face o rezervare pentru noul Seagull în aplicația BYD, contra unei sume de 2.000 de yuani, echivalentul a circa 300 de dolari, conform CarNewsChina.

Rezervări în orb

Prețul nu a fost încă dezvăluit, dar aceasta este o practică obișnuită în China. Aceasta permite producătorilor auto să atragă atenția asupra modelului și să evalueze volumul potențial de vânzări pe baza statisticilor privind rezervările și a interesului utilizatorilor.

Rambursarea avansului poate fi efectuată în orice moment înainte de confirmarea definitivă a comenzii.

Potrivit BYD, avansul este utilizat doar pentru a confirma intenția de a achiziționa mașina. Totuși, acesta nu are caracterul unui contract de vânzare-cumpărare, întrucât configurația mașinii, nivelurile de echipare și prețurile nu au fost încă dezvăluite.

După lansarea oficială, clienții își pot revizui rezervările, modificând vehiculul în funcție de preferințele personale.

byd seagull

Mașină mai mare, motor mai puternic

BYD a dezvăluit oficial că modelul Seagull de a doua generație va fi disponibil în șase culori exterioare: verde, portocaliu, alb, roz, albastru și gri. Lipsește astfel culoarea galbenă actuală, consacrată deja pe mașină.

De asemenea, noul BYD Seagull a crescut semnificativ ca dimensiuni.

Dimensiunile sale sunt de 4205 milimetri lungime, 1810 lățime și 1570 înălțime, cu un ampatament de 2.650 milimetri.

Este cu 425 mm mai lung decât prima generație actuală.

byd seagull lateral

Design mai matur

Designul exterior pare, de asemenea, mai matur. Noul Seagull are un habitaclu cu cinci locuri.

Partea stângă a ecranului central funcționează ca panou de bord. Un alt element de interes este compartimentul de depozitare de 94 de litri situat sub capotă. Portbagajul mașinii oferă un volum de până la 1.380 de litri cu scaunele din spate rabatate.

Motor mai puternic, baterie mai mică

BYD Seagull de a doua generație are un motor electric de 95 kW (127 cai-putere) pe puntea spate și două opțiuni de baterie, de 30 și 39,2 kWh.

Autonomia sa conform standardului global WLTP este de 262 – 344 km.

Spre comparație, actualul model BYD Dolphin Surf vândut în România vine cu baterie de 30 kWh în versiunea de bază și de 43,3 kWh în cea de top.

De asemenea, actuala generație vine cu motor de 65 kW (88 cai-putere) în versiunea de bază și de 115 kW (156 cai-putere) în cea de top.

Încărcare rapidă

Se preconizează că noul Seagull va integra funcția de încărcare rapidă, care permite încărcarea de la 10% la 97% în nouă minute.

Există, de asemenea, un LiDAR montat pe acoperiș, disponibil opțional, care face parte din sistemul ADAS DiPilot 300 („God’s Eye B”).

Prețul din China vs cel actual din România

Se preconizează că BYD Seagull va costa sub 100.000 de yuani, adică 14.915 dolari în China.

Pentru claritate, modelul BYD Seagull actual a înregistrat 74.087 de unități livrate în perioada ianuarie-august 2026, în scădere cu 66,5%, potrivit China EV DataTracker.

Gama sa actuală de prețuri se situează între 69.900 și 85.900 de yuani în China, adică între 10.425 – 12.810 USD.