Ligia Deca, ministrul Educatiei, participa la sedinta publica a sindicatelor din Invatamant, pe tema grevei generale a profesorilor, in Bucuresti, miercuri, 24 mai 2023. De luni, 22 mai 2023, au intrat in greva peste 150.000 de profesori si peste 70.000 de angajati care fac parte din categoria personalului didactic auxiliar si nedidactic. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO via Hepta