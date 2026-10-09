Despăgubiri de 60.000 de euro pentru un angajat concediat după ce a alergat un maraton în concediu medical

Un angajat al unei companii de prelucrare a metalelor din Olanda a fost concediat după ce angajatorul său a descoperit că a participat la un maraton din Rotterdam, deși se afla în concediu medical din cauza unei probleme la șold, relatează publicația croată Index.hr.

Povestea a luat o turnură neașteptată, iar instanța a decis în favoarea lucrătorului.

Judecătorul din Rotterdam a constatat că decizia angajatorului de a-l concedia pentru „încălcarea gravă a obligațiilor” nu era justificată.

Medicul care supraveghea recuperarea angajatului fusese informat despre intenția acestuia de a alerga la maraton și chiar a susținut că activitatea fizică progresivă ar putea contribui la procesul de recuperare.

Deși contractul de muncă a fost în cele din urmă reziliat, compania este acum obligată să îi plătească fostului angajat despăgubiri în valoare de aproximativ 60.000 de euro, fiind incluse indemnizația legală de concediere și alte daune stabilite de tribunal.

Tot în Olanda, o companie de textile din provincia Overijssel trebuie să plătească peste 61.000 de euro unui angajat dat afară pentru comportament nepotrivit față de colege.