Doi pasageri au rămas fără aur de 167.000 de euro, după ce l-au ascuns sub cărucioarele de bagaje ca să-l transporte alții, în India: „Un modus operandi nou și unic”

Doi pasageri au încercat să scoată dintr-un aeroport din India aur în valoare de aproape 167.000 de euro, fără să treacă ei înșiși cu lingourile prin vamă. Planul lor se baza pe ajutorul unor oameni care nici măcar nu știau că transportă aur, potrivit publicației The Indian Express.

Au ascuns aurul sub cărucioarele de bagaje și au așteptat ca alți pasageri să îl transporte

Totul s-a întâmplat miercuri, 7 octombrie 2026, pe Aeroportul Internațional Kempegowda din Bengaluru, India. Cei doi pasageri tocmai sosiseră cu un avion din Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, și aveau asupra lor 12 lingouri de aur. În loc să încerce să treacă prin controlul vamal cu aurul, au ales o metodă neobișnuită, prin care sperau să scape de verificările autorităților. Cei doi au împărțit lingourile în două pachete, pe care le-au lipit sub cărucioarele folosite de pasageri pentru transportul bagajelor. Apoi s-au îndepărtat, lăsând cărucioarele la dispoziția celorlalți călători.

Planul era ca persoane care nu bănuiau nimic să ia cărucioarele, să își pună bagajele pe ele și să le împingă dincolo de zona de control vamal. Astfel, aurul urma să treacă prin vamă fără ca cei doi suspecți să îl mai aibă asupra lor. Potrivit anchetatorilor, aceștia intenționau să urmărească pasagerii care foloseau cărucioarele și să recupereze lingourile după ce ajungeau în afara zonei controlate. Numai că autoritățile știau deja despre posibila operațiune.

Autoritățile îi urmăreau încă de când au ajuns pe aeroport

Ofițerii Direcției de Informații Fiscale din India (DRI) primiseră informații despre o posibilă tentativă de contrabandă și îi puseseră pe cei doi pasageri sub supraveghere. Anchetatorii au văzut cum aceștia ascundeau pachetele sub cărucioare și apoi se îndepărtau de ele.

„În timpul supravegherii, pasagerii au fost observați lipind pachete cu aur sub cărucioarele pentru bagaje, după care s-au îndepărtat”, a transmis DRI.

Locul în care doi pasageri au ascuns aur de aproape 167.000 de euro, sub un cărucior de bagaje, pe aeroportul din Bengaluru, India. Foto: Public TV Bengaluru / captură din materialul despre confiscarea aurului

Cei doi au continuat să urmărească mișcările cărucioarelor și ale pasagerilor care le foloseau, aparent în așteptarea momentului în care aurul ar fi ajuns dincolo de controlul vamal. Ofițerii au intervenit însă înainte ca suspecții să își poată recupera lingourile.

„Acesta este un modus operandi nou și unic care a fost descoperit. Evită trecerea aurului contrabandat prin controalele vamale”, au declarat surse din Direcția de Informații Fiscale (DRI).

Cele 12 lingouri cântăreau peste 1,2 kilograme și valorau aproape 167.000 de euro

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 12 lingouri de aur ascunse în cele două pachete lipite sub cărucioarele de bagaje. Aurul avea o puritate de 999,9, echivalentul a 24 de carate, și cântărea în total 1.200,40 grame. Valoarea stabilită de autoritățile indiene a fost de 17.888.360 de rupii, echivalentul a aproximativ 167.000 de euro.