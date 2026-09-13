Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, împreună cu oficiali politici din departamentul său, au insistat ca cei doi membri ai echipajului unui avion F-15, doborât în Iran în aprilie, să participe la reportajul difuzat duminică de „60 Minutes” despre operațiunea dramatică de salvare.

Presiuni pentru interviuri exclusive

Inițial, cei doi piloți ai avionului F-15 s-au arătat reticenți în a acorda interviuri, unul dintre ei exprimând chiar temeri că ar putea fi obligați să participe.

Oficialii din armată și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de posibila divulgare a unor informații clasificate privind operațiunea de salvare, relatează CNN, citând mai multe surse familiare cu situația.

Potrivit surselor, apropiații lui Hegseth au fost hotărâți să-i convingă pe cei doi piloți să accepte să fie intervievați.

După ce aceștia și-au manifestat reținerile, Hegseth a avut o întâlnire privată cu ei, oferindu-le posibilitatea de a alege dacă vor să participe sau nu.

În urma discuției, unul dintre piloți, identificat sub pseudonimul „Bravo”, a acceptat să vorbească în fața camerelor, iar celălalt, „Alpha”, a refuzat. Pentagonul nu a dezvăluit identitatea acestora, iar CNN nu a reușit să-i identifice pentru a obține comentarii.

„Întreaga poveste este o minciună”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pentru CNN.

„Decizia de a participa la interviu a fost exclusiv a fiecărui pilot - pentru că este povestea lor”, a adăugat acesta, subliniind că Departamentul Apărării a luat toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea operațională și metodele utilizate. „A sugera altceva înseamnă a denigra fiecare membru al armatei noastre care a participat și a sprijinit interviul”.

Bătălie în mass-media pentru exclusivitate

Potrivit CNN, mai multe organizații media de renume au fost interesate să obțină interviuri cu piloții. CBS, prin producătorul Keith Sharman, a început demersurile imediat după operațiunea de salvare, contactând persoane din sfera militară americană.

Editorul-șef al CBS News, Bari Weiss, a catalogat interviurile cu piloți drept „priorități de top”, conform unor surse din interiorul rețelei, și a discutat personal cu Hegseth pentru a obține exclusivitatea.

Cu toate acestea, în ciuda insistențelor, procesul de a finaliza povestea a durat câteva luni. La CBS, schimbările interne, inclusiv plecarea mai multor corespondenți și producători de la „60 Minutes” și numirea unui nou producător executiv, Nick Bilton, au întârziat proiectul.

Sub presiunea de a dovedi că emisiunea poate oferi în continuare reportaje exclusive și de impact, interviurile cu membrii echipajului au devenit și mai valoroase pentru CBS.

Adevărul din spatele operațiunii de salvare

Emisiunea „60 Minutes” a prezentat povestea din culisele operațiunii de salvare a celor doi piloți americani. După ce avionul lor a fost doborât de forțele iraniene, pilotul a fost găsit la scurt timp.

Însă ofițerul de arme al aeronavei a petrecut peste 24 de ore fugind de forțele iraniene, traversând un teren accidentat și ascunzându-se la o altitudine de 2.100 de metri, echipat doar cu un pistol, un dispozitiv de comunicații și un semnalizator.