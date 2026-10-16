Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, stare de nemulțumire provocată de relațiile conflictuale la locul de muncă sau de măsurile care nu le convin nativilor. În planul sănătății: posibile suferințe osoase (articulare), mici accidente în zona picioarelor (cădere, fractură, entorsă, traumatism), intervenție chirurgicală minoră.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, se vor menține tendințele combative, exagerările sau devierile de la subiect în relațiile parteneriale: ambele părți vor pune (prea) multă patimă în chestiunile minore, altfel, lesne rezolvabile dacă nu ar face caz de orgolii, vanități, ambiții și mândrii.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, cele două case ale banilor și câștigurilor sau ale avantajelor materiale vor trece printr-o perioadă ușoară, fără tranzite grele și fără influențe colaterale care să le facă viața grea Leilor.

Șansa unor înțelegeri nu se conturează clar, dar acestea vor fi sugerate de o convorbire amabilă, de un comportament politicos sau cooperant al unei persoane de la care nativii așteaptă un sprijin material direct sau o susținere profitabilă în plan material, social și/sau profesional.