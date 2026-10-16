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Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.
Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, stare de nemulțumire provocată de relațiile conflictuale la locul de muncă sau de măsurile care nu le convin nativilor. În planul sănătății: posibile suferințe osoase (articulare), mici accidente în zona picioarelor (cădere, fractură, entorsă, traumatism), intervenție chirurgicală minoră.
Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, se vor menține tendințele combative, exagerările sau devierile de la subiect în relațiile parteneriale: ambele părți vor pune (prea) multă patimă în chestiunile minore, altfel, lesne rezolvabile dacă nu ar face caz de orgolii, vanități, ambiții și mândrii.
Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, cele două case ale banilor și câștigurilor sau ale avantajelor materiale vor trece printr-o perioadă ușoară, fără tranzite grele și fără influențe colaterale care să le facă viața grea Leilor.
Șansa unor înțelegeri nu se conturează clar, dar acestea vor fi sugerate de o convorbire amabilă, de un comportament politicos sau cooperant al unei persoane de la care nativii așteaptă un sprijin material direct sau o susținere profitabilă în plan material, social și/sau profesional.
Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va tranzita casa a IV-a a relațiilor de familie și a treburilor casnice, gospodărești, locative sau rezidențiale iar pe 24 octombrie va face o conjuncție cu Venus, retrogradă, care poate însemna acceptarea unei iluzii, primirea unor informații sau sugestii neinspirate, situații inconvenabile pe care nativii vor avea tendința să le ignore sau să le minimalizeze și care le vor complica din nou existența după 4 decembrie când Venus, după o perioadă de retrogradare, se va afla din nou la 0° Scorpion. Întreaga săptămână, Jupiter și Marte, în tranzit prin casa I a personalității, le vor solicita toate resursele.