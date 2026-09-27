Cerere în căsătorie spectaculoasă la finalul curselor de la Shanghai, duminică dimineață: canotorul Claudiu Neamțu a surprins-o pe Cristina Drugă cu un inel chiar pe ponton.

Cristina şi Claudiu au evoluat împreună în barca de la proba de Mix8+, iar la încheierea competiției s-a petrecut momentul unic.

„Ultima zi a World Rowing Shanghai Sprints a venit cu o surpriză frumoasă. Imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Canotaj pe Facebook.

Proaspăt ieșiți din cursă, sportivii români se aflau pe ponton, când Claudiu Neamțu a făcut pasul cel mare.

În fața colegilor de echipaj și a organizatorilor chinezi, canotorul s-a așezat în genunchi și i-a adresat Cristinei celebra întrebare: „Vrei să fii soția mea?” Luată prin surprindere și vizibil mișcată de gest, sportiva a răspuns afirmativ, în aplauzele și uralele întregii echipe.

Cristina şi Claudiu au 24 de ani şi formează un cuplu din 2019.

Și Elisabeta Lipă a reacționat pe pagina sa de socializare, după momentul emoționant din China: