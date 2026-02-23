„O decizie ridicolă, defectuoasă și teribilă”

Într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a declarat: „Următorul lucru care se va întâmpla este că ei (judecătorii Curții Supreme) vor lua o decizie în favoarea Chinei și a altor țări”.

Trump a numit decizia Curții Supreme de a declara ilegale tarifele reciproce drept „ridicolă, defectuoasă și teribilă”, susținând că îi oferă „mai multă putere și forță” decât înainte.

„Curtea supremă (voi folosi litere mici pentru un moment, din pură lipsă de respect!) mi-a dat accidental și fără să vrea mie, președintelui Statelor Unite, mult mai multă putere și forță decât aveam înainte de decizia lor ridicolă, stupidă și foarte controversată la nivel internațional”, a scris acesta.

Curtea Supremă din SUA a calificat tarifele lui Trump ca fiind ilegale

Instanța supremă a decis, cu o majoritate de șase voturi la trei, că președintele a acționat ilegal când a introdus anul trecut tarife „reciproce” pentru mai multe țări.

În replică, Trump a anunțat sâmbătă o mărire a taxelor vamale pentru importuri, de la 10% la 15%, cu „efect imediat”. Decizia a fost justificată de liderul american printr-o „analiză aprofundată” și susține că măsura este perfect legală în baza prerogativelor sale prezidențiale.

Totuși, conform noii hotărâri a Curții Supreme, noile taxe vor putea fi aplicate doar pentru o perioadă de 150 de zile, după care va fi necesară aprobarea Congresului.

„Curtea a aprobat, de asemenea, toate celelalte tarife, care sunt numeroase, și toate pot fi utilizate într-un mod mult mai puternic și mai agresiv, cu certitudine juridică, decât tarifele utilizate inițial”, a mai scris Trump pe Truth Social.

Trump vrea să aplice tarifele într-un mod mai puternic

Conform The Telegraph, decizia Curții Supreme a declanșat o serie de efecte economice imediate, inclusiv scăderea valorii dolarului și a criptomonedelor, în timp ce investitorii s-au orientat către aur ca refugiu sigur.

De asemenea, Comisia Europeană ar fi suspendat planurile de ratificare a unui acord comercial cu SUA. Purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului britanic a declarat că „nimic nu este exclus” în ceea ce privește un răspuns economic la noile taxe americane.

Reprezentantul comercial al administrației Trump, Jamieson Greer, a declarat că guvernul american va respecta acordurile tarifare bilaterale existente, dar președintele a sugerat că „își poate folosi puterile pentru a face lucruri absolut «teribile» țărilor străine, în special celor care ne-au exploatat timp de multe decenii”.

Pe fondul deciziei Curții Supreme și al noilor măsuri tarifare, Donald Trump a continuat să critice instanța, afirmând: „Curtea noastră supremă incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru persoanele greșite și, pentru asta, ar trebui să-i fie rușine”.

Cu toate acestea, el nu a atacat judecătorii conservatori care i-au susținut poziția, referindu-se la ei drept „Cei Trei Mari”.

Potrivit The Telegraph, această tensiune juridică și economică alimentează incertitudinile piețelor globale, în timp ce Trump își consolidează poziția în fața Congresului.

„Lăsați curtea noastră supremă să ia decizii proaste și dăunătoare viitorului Națiunii noastre; eu am o treabă de făcut”, a concluzionat liderul de la Casa Albă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE