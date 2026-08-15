„Dacă trebuie să plătiţi puţin mai mult pentru benzină, amintiţi-vă că o faceţi pentru ca o ţară foarte malefică – o ţară care, de fapt, este principalul stat sponsor al terorismului din lume – să nu poată avea o armă nucleară. Aşa că amintiţi-vă acest lucru atunci când trebuie să plătiţi puţin mai mult”, a declarat Trump la un eveniment desfăşurat vineri în New York.

Liderul de la Casa Albă a minimalizat impactul financiar al războiului asupra americanilor și a insistat că decizia sa de a ataca Iranul a fost una „corectă”. „Aţi ajuns la 4 dolari (per galon – n.r.). Este în regulă. Adică, eu nu, nu, nu-mi voi prezenta niciodată scuze. Am făcut ceea ce trebuia”, a spus președintele american.

Preţul mediu la nivel naţional în SUA pentru un galon de benzină (3,785 litri) era vineri de 4,07 dolari, în creştere de la 3,85 dolari în urmă cu o lună şi de la 3,16 dolari în urmă cu un an, notează CNN.

De la declanșarea războiului, pe 28 februarie, Trump a susţinut că scumpirea benzinei reprezintă „un preţ mic de plătit” pentru a avea garanţia că regimul islamic din Iran nu va avea arme nucleare.

Potrivit unui sondaj realizat recent de CNN, 74% dintre respondenți au declarat că războiul nu a meritat pierderile de vieţi americane şi povara financiară pe care a adus-o.

Pe de altă parte, Donald Trump a amenințat vineri că va declara Strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite”.

Mohammad Reza Naghdi, consilier al comandantului-șef al Gărzilor Revoluționare, a declarat că regimul de la Teheran ia în considerare să prelungească războiul cu SUA până la sfârșitul mandatului prezidențial al lui Donald Trump, în ianuarie 2029.

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