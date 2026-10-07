Clădirea Parlamentului European din Strasbourg găzduiește o lucrare de artă extrem de controversată. O statuie satirică placată cu aur de 23 de carate, care îl înfățișează pe președintele american Donald Trump într-o ipostază neobișnuită, a fost expusă la intersecția dintre două corpuri ale instituției europene, relatează Deutsche Welle și CNN.

Exponatul de mari dimensiuni a atras imediat atenția eurodeputaților și a vizitatorilor, stârnind dezbateri aprinse privind libertatea de exprimare artistică și mesajele politice din interiorul instituțiilor europene.

Cum arată „Ciuma Portocalie” și ce simbolizează lucrarea de artă

Denumită oficial „Ciuma Portocalie” și cunoscută de asemenea sub titlul de „Regele Nedreptății”, sculptura are o înălțime de 2,5 metri și poartă semnătura cunoscutului artist plastic danez Jens Galschiot.

Lucrarea îl prezintă pe liderul de la Casa Albă complet dezbrăcat, ținând în mână un bât lung placat cu aur și stând așezat direct pe umerii unui bărbat de statură mai mică, vizibil strivit sub greutatea sa.

Lângă exponat au fost amplasate mai multe panouri explicative care detaliază viziunea autorului.

Potrivit artistului, statuia reprezintă o critică dură la adresa politicilor de mediu promovate de Donald Trump și a rolului său în blocarea eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice.

Textul de prezentare notează că „Regele Nedreptății stă pe spatele unui om care se scufundă sub această povară”, adăugând un mesaj ironic privitor la deciziile politice care afectează viitorul planetei.

Expusă la Strasbourg la invitația unui europarlamentar danez

Sculptura de aur se află într-un punct extrem de vizibil și intens tranzitat din sediul legislativului european, urmând să rămână expusă la Strasbourg până joi.

Inițiativa de a aduce lucrarea în incinta Parlamentului European îi aparține europarlamentarului danez de stânga Per Clausen.

Întrebat despre eventualele tensiuni diplomatice sau reacții adverse pe care exponatul le-ar putea stârni, Per Clausen a respins ferm orice îngrijorare.

Eurodeputatul a subliniat că scena politică internațională trebuie să rămână deschisă satirei și dezbaterilor critice, precizând că reprezentanții publici trebuie să tolereze astfel de manifestări artistice.

De la Conferința ONU privind Clima până în inima Europei

Înainte de a ajunge pe culoarele Parlamentului European din Franța, statuia „Ciuma Portocalie” a fost expusă în mai multe metropole europene, dar și la evenimente internaționale de profil.

Printre acestea se numără Conferința Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP30), desfășurată în orașul Belém din Brazilia.