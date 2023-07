„Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licențierea/supravegherea activității unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din județul Mureș”, se arată în comunicatul DNA.

Instituția a precizat că urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, adică „in rem”, deci nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în acest moment.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s- a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, a mai transmis DNA.

Ancheta, preluată de DIICOT

Ororile de la Centrul de Îngrijire și Asistență Căsuța Lu’ Min din județul Mureș au fost descoperite joi, 27 iulie, după un control inopinat făcut de ONG-ul Centrul de Resurse Juridice (CRJ), același care a semnalat și ororile din azilele groazei de la Voluntari.

Controlul ONG-ului a scos la iveală faptul că în azilul din Mureș erau bolnavi cu dizabilități grave, ascunși la subsol, după o perdea. „Persoanele acestea zăceau pur și simplu pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla într-o stare gravă de malnutriție. Era piele și os și era acoperită de muște”, a spus Georgiana Pascu, manager de program la CRJ, la Antena 3.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

În urma informațiilor primite de la CRJ, premierul Marcel Ciolacu a dispus verificări de urgență, iar ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că trimite Corpul de Control. Ulterior, ancheta a fost preluată de DIICOT.

Cosmin Păpuc, fondatorul asociației Re-Min, care operează Căsuța Lu Min din Mureș, a afirmat la Antena 3 că își asumă responsabilitatea ca membru fondator și că toți angajații și-au dat demisia după ce situația a ieșit la iveală. El a fost audiat de poliție și a spus că se consideră nevinovat.

