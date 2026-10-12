Dosarul Peșchir. Cum a fost manipulat electoratul în favoarea lui Călin Georgescu

Dosarul care îl vizează pe Bogdan Peșchir – influencerul devenit celebru după campania pro-Georgescu de pe TikTok – scoate la iveală mecanismul prin care a fost avantajat fostul candidat la prezidențiale. Datele strânse de autorități indică o rețea bazată pe manipularea algoritmilor și pe finanțări-cheie.

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Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok drept „bogpr”, a fost trimis în judecată zilele trecute pentru coruperea alegătorilor. Datele din dosarul acestuia ne arată modul cum pentru susținera lui Călin Georgescu a fost un întreg angrenaj bine pus la punct.

Vulnerabilități și mesaje personalizate

Documentele consultate de Libertatea arată felul în care, în primul rând, a fost identificat un teren propice în cazul lui Georgescu.

„Actorii angrenați au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a funcționalităților platformelor sociale, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației pe nișe bine definite, cu intenția de a le livra mesaje personalizate. La nivelul rețelelor de socializare au fost operaționalizate infrastructuri complexe care au facilitat exploatarea unor sentimente de nemulțumire ale populației prin promovarea unor narative cu impact emoțional care au vizat capacitarea unor mase în scopul accentuării polarizării sociale.

Concret, una dintre modalitățile prin care au fost realizate activitățile de microtargetare a populației a fost prin intermediul unui ecosistem de pagini de Facebook și profile active pe platforma TIK TOK, care abordau în mod coordonat tematici de interes aflate pe agenda opiniei publice în vederea coagulării audienței autohtone (subiecte din spectrul medicinei alternative, religiei, rețetelor etc.), ulterior adaptându-și tiparul de conținut în proximitatea desfășurării scrutinelor electorale, promovând materiale cu un puternic caracter politic. Aceste pagini coagulează un nucleu de audiență autohtonă, ușor influențabilă, fiind vulnerabilă la narativele de dezinformare”, arată documentele consultate de ziar.

De altfel, tiparul de acțiune al infrastructurii a fost semnalat la nivelul mai multor state europene, promovând atât conținut în limba autohtonă, cât și în limba rusă.

Cum s-a ajuns la nișa Georgescu

Astfel, „prin retorica postărilor au fost direcționate narative subsumate temelor promovate de agenda candidatului Georgescu Călin, respectiv mesaje cu caracter de spiritualitate și identitate, promovarea tradițiilor românești și elogierea conceptelor ultranaționaliste, mod de operare utilizat cu scopul de a propaga mesaje eurosceptice și antisistem conotative.

Mai mult, infrastructura a asigurat direcționarea utilizatorilor spre anumite site-uri de tip doppelganger, care imitau elementele vizuale ale unor publicații mainstream sau instituții de stat. Astfel, utilizatorii erau redirecționați către site-uri care conțin reclame de tip native ads, furnizate de companii cu legături în Federația Rusă, respectiv AdNow, MGID, Geozo și AdsKeeper. Unele dintre site-urile de tip doppelganger au fost atribuite tehnic ca având IP-uri în Federația Rusă”, potrivit documentelor consultate de Libertatea.

Pentru a ajunge la un public divers și de interes, cei din spatele lui Georgescu au mers pe nișe. „În subsidiar, activitățile de targetare a populației au fost realizate și prin postarea unor materiale video cu candidatul Georgescu Călin în diferite variații pe rețelele de socializare, direcționate pe nișe ideologice (naționaliști, conspiraționiști, ultrareligioși etc.)

Această activitate a fost desfășurată anterior primului tur de scrutin prezidențial și a vizat testarea gradului de receptivitate și verificare a susceptibilităților sociale la nivelul comunităților vizate pe nișe emoționale conform acțiunilor de microtargetare, fiind coordonată de pe canalul de Telegram @propagatorcg”, arată documentele consultate de Libertatea.

Materialele în cauză au fost realizate sub forma unor videoclipuri scurte, adaptate pentru fiecare platformă, sondaje/exit-polluri fabricate sau bannere și imagini cu sigla „CG11”, numărul 11 fiind asociat poziției candidatului pe buletinului de vot, mai precizează sursa citată.

„Instrucțiunile în ceea ce privește modalitățile de editare a conținutului, tehnicile de eludare a restricțiilor impuse de platforme și perioadele favorabile de viralizare au fost diseminate către administratorul canalului.

Platforma TIK TOK a reprezentat principalul canal prin care a fost amplificată expunerea conținutului de propagandă electorală asociată candidatului Georgescu Călin, prin eludarea restricțiilor de viralizare a conținutului asociat persoanelor din spectrul politic. Acest demers a fost facilitat atât prin intermediul unor rețele coordonate, care au moderat discursul public în secțiunea de comentarii, cât și prin utilizarea succesivă a unor hashtaguri afiliate candidatului, care au fost atașate materialelor video de promovare”, mai arată sursele consultate de Libertatea.

De altfel, datele referitoare la rețeaua de conturi a fost prezentată și în comunicatul dat publicității de Parchetul General, după cum a scris Libertatea aici.

Intrarea în joc a lui Peșchir

Un rol determinant „în atingerea capabilităților maxime de viralizare ale platformei a fost reprezentat de implicarea activă a lui Peșchir Bogdan, utilizator al contului de TIK TOK @bogpr, prin prisma notorietății conturate în rândul utilizatorilor din România. Acesta a investit anterior suma de aproximativ 1.000.000 de euro în platformă pentru a beneficia de statutul de utilizator de nivel 50, care ulterior i-a oferit capabilitățile necesare pentru a finanța campania electorală a candidatului Georgescu Călin. Referirile la această împrejurare prealabilă demarării efective a activității infracționale nu sunt întâmplătoare, conturarea unui profil public extrem de vizibil, favorabil și caracterizat de asumarea unor valori sănătoase reprezentând doar fundamentul pervertit, pe care și sub paravanul căruia activitatea ilicită a fost disimulată”, conform informațiilor Libertatea.

Prin urmare, statutul dobândit pe platforma de streaming și socializare online i-a permis influencerului „accesul la donații monetizabile exclusive utilizatorilor de nivel 50, care au fost acordate sub forma unei mite electorale în cadrul transmisiunilor în direct atât conturilor care derulau propaganda electorală, cât și unor influenceri cu grad ridicat de expunere.

Toate aceste acțiuni coroborate au permis *manipularea algoritmului de funcționare a rețelei de socializare* astfel încât să influențeze percepția utilizatorilor în favoarea unui actor politic, respectiv a unei ideologii politice, aspect ce încalcă condițiile de utilizare a platformei ce este destinată exclusiv activităților de divertisment, fiind interzisă propaganda politică”.

Rețeaua de propagandă pro-Călin Georgescu

De asemenea, potrivit informațiilor consultate de Libertatea, începând cu luna martie a anului 2024, au fost înregistrate noi publicații proruse pe spațiul autohton (ex. ro.news-pravda.com, pravda-ro.com, nymagazin.ro) care au preluat conținut de pe canalele de comunicare ale ecosistemului de dezinformare rus.

Conform surselor, ecosistemul Pravda face parte dintr-un grup coordonat - Portal Kombat - creat pentru a răspândi propagandă prorusă în Europa și alte regiuni. Astfel, la nivelul anului 2023 au fost lansate 30 de site-uri similare în diferite state, iar în anul 2024, 19 astfel de site-uri la nivelul Uniunii Europene.

„Articolele diseminate de Pravda România au fost aliniate obiectivelor strategice ale Federației Ruse, precum: justificarea agresiunii împotriva Ucrainei, slăbirea coeziunii în cadrul Uniunii Europene, portretizarea imaginii Federației Ruse drept potențial partener. Concret, în perioada 25 noiembrie - 6 decembrie 2024, Pravda România și-a intensificat activitatea, publicând 230 de articole, care au vizat subiecte precum rezultatul alegerilor și retorici naționalist-extremiste, indicându-l ca principal exponent pe candidatul Georgescu Călin”, arată datele consultate de Libertatea.

De asemenea, sunt date explicații referitoare la explozia informațiilor și prezenței materialelor referitoare la Călin Georgescu în prag de alegeri. „Analiza metrică a relevat o creștere abruptă a nivelului de prezență în spațiul public virtual a reperelor digitale asociate candidatului Georgescu Călin la funcția de președinte al României în intervalul 13 – 26 noiembrie 2024, acesta ajungând pe locul 9 la nivel mondial în topul trendurilor de promovare a conținutului video asociat mai multor hashtaguri utilizate în campania sa electorală, însă nu a fost identificată o amplificare artificială la nivelul platformei TIK TOK până la 21 noiembrie 2024”, potrivit surselor Libertatea.