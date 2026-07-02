A prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură partidă de pescuit

Yannis Tsouktouridis, din Atena, a ocupat primul loc la categoria copii și a primit ca premiu o undiță. Adolescentul pescuiește de la vârsta de nouă ani și spune că a început să prindă pești-iepure toxici în urmă cu doi ani, după ce a aflat cât de mult afectează specia ecosistemul marin.

„Ultima dată când am ieșit la pescuit, am prins 158 de pești-iepure”, a povestit el.

Captura a fost realizată în zona Clubului Nautic Amfithea, iar numărul impresionant de exemplare i-a adus victoria în competiție.

De ce sunt atât de periculoși peștii-iepure

Specia vizată în concurs este peștele-iepure, cunoscut științific drept Lagocephalus sceleratus. Este una dintre cele mai invazive și periculoase specii din Marea Mediterană. Peștele-iepure face parte din familia peștilor-balon și conține tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Consumul lui poate fi mortal.

În plus, specia se înmulțește rapid, afectează fauna locală, distruge plasele pescarilor și provoacă pagube importante pescuitului. Giannis a explicat că simpla atingere a peștelui-iepure nu provoacă automat intoxicații, cu excepția situațiilor în care persoana are răni deschise.

Grecia plătește pescarii ca să scoată peștele-iepure din mare

Problema peștelui-iepure a devenit atât de serioasă în Grecia, încât autoritățile au început să îi plătească pe pescari pentru capturarea acestei specii toxice. Grecia oferă 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, într-o încercare de a limita pagubele provocate de această specie invazivă. Măsura este aplicată, pentru început, în zonele afectate din sudul Mării Egee și din Creta. Peștii prinși nu ajung în consum, ci sunt congelați și apoi incinerați în instalații ale administrațiilor locale.

Peștele-iepure rupe plasele, atacă peștii prinși și îi obligă pe pescari să piardă zile întregi cu reparații. „S-a ajuns în punctul în care într-o zi ieșim la pescuit, iar următoarele trei zile le petrecem reparând plasele”, a declarat Giorgos Kyriakakis, reprezentant al unei asociații a pescarilor din Creta, pentru postul public grec ERT, citat de News.ro.

Cum a ajuns peștele-iepure în Marea Mediterană

Specialiștii cred că peștele-iepure a intrat în Marea Mediterană prin Canalul Suez, atras de apele tot mai calde. Specia trăiește în mod normal în ape tropicale, însă încălzirea mării îi permite să migreze spre nord și să se înmulțească în zone unde înainte era rară. Invazia a creat probleme și în Cipru, care a lansat la începutul acestui an un program asemănător de capturare a speciei.

Concursul câștigat de Yannis face parte dintr-o campanie lansată de pescarul și bucătarul Michalis Karpodinis, din insula Rodos, pentru reducerea populației de pești-iepure toxici. Acțiunea se desfășoară până pe 30 august și include concursuri pentru pescuit de pe mal, pescuit din barcă și participarea copiilor.

Organizatorii spun că astfel de inițiative îi ajută pe pescari și atrag atenția asupra unei probleme care afectează tot mai mult apele Greciei și ale estului Mării Mediterane.

Ce trebuie să știe turiștii români

Autoritățile grecești au transmis că, în acest moment, nu există un pericol iminent pentru turiștii care fac baie în zonele amenajate ale stațiunilor. Riscul major apare dacă peștele-iepure este consumat, pentru că pielea și organele lui pot conține o neurotoxină puternică.

Specialiștii recomandă ca peștele-iepure să nu fie atins, hrănit, capturat de turiști sau cumpărat pentru consum. Dacă este văzut în apă, trebuie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic.

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