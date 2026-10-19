Emmanuel Macron a ținut un discurs de 8 minute despre proteste și a fost criticat de toate partidele din Franța: „Laș, vrem revenirea la ordine”

Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit duminică seara, a doua zi după demonstrațiile care au scos în stradă peste 550.000 de oameni în toată Franța împotriva costului ridicat al vieții și reducerilor bugetare din educație, în timp ce violențele și jafurile au provocat pagube de milioane de euro întreprinderilor și clădirilor publice.

Discursul lui Emmanuel Macron nu a oferit un răspuns concret la furia exprimată sâmbătă prin demonstrații și violențe.

Ce a spus Emmanuel Macron

„Simțim cu toții furie și rușine în această seară”, și-a început discursul președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP, cerând oamenilor să nu-i „confunde” pe manifestanții cu „cereri legitime” cu „cei care au distrus, au spart și au jefuit”.

„Este insuportabil să vezi străzile orașelor noastre devastate în acest fel”, și-a exprimat el regretul într-un discurs de 8 minute și 30 de secunde adresat poporului francez, dându-le asigurări comercianților afectați de jafuri de „sprijinul” său.

„Câteva sute de mii” de manifestanți au avut „cereri legitime”, a adăugat șeful statului francez, îndemnând oamenii să nu-i „confunde” cu cei care au produs distrugeri.

Totodată, Macron a promis „transparență” asupra acțiunilor poliției, în contextul în care Guvernul francez se confruntă cu critici intense în urma devastării a numeroase afaceri și clădiri publice.

Emmanuel Macron, discurs despre proteste Sursa foto: Profimedia

Macron a cerut Guvernului, în special ministrului de interne Laurent Nurez, să „învețe toate lecțiile” din evenimentele de sâmbătă „în ceea ce privește informațiile și pregătirea”. „Aștept răspunsuri clare și va exista o transparență completă”, a promis el.

În același timp, președintele francez a mai spus că „cei care au distrus trebuie să plătească, iar cei care au jefuit trebuie să ramburseze”. „Prefecții vor lua decizii împreună cu primarii pentru a proteja orașele noastre, clădirile noastre publice și afacerile noastre”, a declarat el.

De asemenea, Macron a cerut proceduri judiciare „exemplare”. „Nu vom face niciun compromis”, a subliniat el.

Conform unui bilanț al Ministerului de Interne, citat de AFP, aproape 2.400 de manifestanți au fost arestați sâmbătă în Franța, iar aproape o mie de ofițeri de poliție și jandarmi au fost răniți, dintre care șapte în stare gravă.

Critici din partea tuturor partidelor cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale

Acest discurs a stârnit reacții din întreg spectrul politic, observă BFMTV. „Un discurs lamentabil” din partea unui „guvern laș și dezorientat”, a reacționat Jordan Bardella, președintele partidului extremist de dreapta Adunarea Națională (RN). Éric Ciotti, liderul Uniunii pentru Republică (UDR) și primar al orașului Nisa, a declarat la BFMTV că președintele republicii „a vorbit din nou (...) fără să spună nimic”.

Coordonatorul partidului radical de stânga La France Insoumise, Manuel Bompard, a denunțat un discurs „absolut iresponsabil”. Liderul grupului parlamentar La France Insoumise, Mathilde Panot,l-a numit pe Emmanuel Macron un „arhitect al haosului” care „adaugă direct gaz pe foc”.

Primarul orașului Le Havre și candidatul la președinție al partidului Horizons, Édouard Philippe, „ar fi preferat” din partea lui Emmanuel Macron „decizii și inițiative care să permită revenirea la ordine și restabilirea autorității statului”. „Țara noastră trebuie condusă”, a transmis el.

Șeful statului „pare total copleșit”, consideră fostul său ministru de interne și candidat la președinție din partea Les Républicains (LR), Bruno Retailleau, căruia nu i s-a dat curs solicitării de a declara starea de urgență și care a calificat intervenția șefului statului drept „îngrijorătoare”.