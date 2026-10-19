Xiaomi pregătește lansarea unei mașini de lux. Modelul a fost surprins pe străzile din China

Xiaomi pregătește lansarea modelului SU9 Lux, un nou model destinat segmentului de vârf al mașinilor de top, ducând gama sa de sedanuri la un nivel superior, informează CNEVPost.

Detalii privind marca comercială Xiaomi SU9 Lux au apărut recent într-un buletin oficial al mărcilor comerciale, mai mulți experți din domeniu asociind denumirea cu un sedan cu ampatament lung, cunoscut anterior sub numele de „Xiaomi SU7L”.

Documentul arată că Xiaomi a depus cererea pentru marca „XIAOMI SU9 LUX” pe 13 februarie 2026, în clasa 12, care include autovehiculele.

Marca a fost publicată pentru aprobare preliminară pe 6 iunie, perioada de opoziție fiind cuprinsă între 7 iunie și 6 septembrie.

Legătura dintre denumire și vehicul, precum și poziționarea sa pe piață, rămân momentan la nivel de speculații.

Marca comercială în sine nu confirmă denumirea modelului final de serie.

Poziționare de top

Totuși, denumirea „lux” sugerează o poziționare în segmentul de top, deși Xiaomi nu a confirmat încă această interpretare.

Vehicule de test camuflate, despre care se crede că ar fi acest model, au apărut în repetate rânduri pe platformele de socializare din China.

O serie de fotografii spion arată că vehiculul este vizibil mai lung decât SU7, cu o lungime estimată de peste 5,2 metri și un ampatament de aproximativ 3,1 metri.

Xiaomi SU9 Lux

Este de presupus că vehiculul de testare utilizează o caroserie mai lungă pentru a îmbunătăți spațiul din al doilea rând de scaune, ceea ce ar putea atrage cumpărătorii care pun un accent mai mare pe confort.

Dacă această poziționare se confirmă, noul model i-ar oferi companiei Xiaomi o altă cale de a pătrunde pe segmentul de lux, alături de modelul SU7 Ultra axat pe performanță.

Peste 500.000 de mașini livrate în seria SU7

SU7, primul vehicul al companiei Xiaomi, a fost lansat pe piață în martie 2024. Ulterior, compania a lansat modelul SU7 Ultra în februarie 2025 și a prezentat noua generație a modelului SU7 în martie 2026.

Xiaomi a anunțat în august că livrările cumulate ale seriei de sedanuri SU7 au depășit 500.000 de unități în 28,5 luni.

Vânzările au fost însă supuse recent unor presiuni, livrările din septembrie scăzând cu 19,55% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 15.751 de unități, conform datelor compilate de publicație.

Xiaomi se extinde și dincolo de segmentul sedanurilor. Seria sa de SUV-uri cu autonomie extinsă Sky Nomad, lansată în septembrie, a înregistrat 12.444 de unități livrate în acea lună, reprezentând o nouă sursă de vânzări. Gama Sky Nomad are 70.000 de comenzi.