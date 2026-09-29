Polițiștii din București au documentat activitatea infracțională a unui bărbat acuzat că a pus la cale o schemă elaborată de înșelăciune. Folosindu-se de un diagnostic medical fictiv de o gravitate extremă, suspectul a reușit să obțină aproape 33.000 de euro de la oameni care au crezut că îi finanțează tratamentele salvatoare.

Boli închipuite

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce a inventat diagnostice grave și operații urgente, strângând aproape 33.000 de euro(peste 171.000 de lei) din donații.

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat acuzat că a pus la cale o schemă complexă de înșelăciune, prin care a exploatat empatia și buna-credință a numeroase persoane.

Potrivit datelor transmise marți de Poliția Capitalei, suspectul susținea în mod fals că suferă de afecțiuni medicale severe și că are nevoie urgentă de sprijin financiar pentru a supraviețui.

Pentru a-și face povestea cât mai credibilă, bărbatul pretindea că banii îi sunt necesari nu doar pentru intervenții chirurgicale de urgență, ci și pentru achiziționarea unor echipamente medicale scumpe, tratamente de specialitate și hrană. Miza apelurilor sale umanitare era obținerea rapidă de bani de la oameni impresionați de drama pe care o invoca.

Cercetările au fost realizate de poliţiştii Secţiei 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, într-un dosar penal de înşelăciune în formă continuată, în care au fost cercetate 109 acte materiale.

„În cursul anului 2022, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că ar fi fost indusă în eroare de un bărbat, care ar fi pretins că este grav bolnav şi că are nevoie de bani pentru tratamente şi produse medicale. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 7 martie 2021 - 1 iunie 2022, bărbatul ar fi folosit mijloace frauduloase, simulând o stare de sănătate precară şi creând aparenţa că ar fi internat în spital, ca urmare a unor afecţiuni medicale grave, aspecte care, potrivit probatoriului administrat, nu ar fi corespuns realităţii”, au trasmis reprezentanții Poliţia Capitalei.

Totodată, anchetatorii au stabilit că suspectul ar fi creat „falsa reprezentare a unei relaţii afective cu una dintre persoanele vătămate”, pe care ar fi indus-o în eroare că are nevoie de produse alimentare, tratamente medicale, echipamente medicale şi intervenţii chirurgicale.

109 fapte, probate de anchetatori

În această situație, persoana vătămată, dar şi alte persoane ar fi efectuat 103 tranzacţii financiare, în valoare totală de peste 132.000 de lei.

O altă victimă ar fi fost indusă în eroare prin prezentarea aceleiaşi situaţii, context în care i-ar fi remis bărbatului suma de aproximativ 38.000 de lei.

În total, anchetatorii au reușit să probeze 109 de acte materiale săvârșite de suspect, acesta fiind trimis în judecată pentru înşelăciune în formă continuată.