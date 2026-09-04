Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, fostul oficial arată că modificările legislative adoptate până în prezent au vizat aproape exclusiv magistrații, lăsând neatinse categoriile privilegiate din armată, diplomație, aviație sau din structurile parlamentare.

Potrivit lui Cristian Ghinea, aprobarea de către Comisia Europeană a jalonului aferent pensiilor de serviciu nu înseamnă că sistemul a fost cu adevărat echitabilizat, ci mai degrabă că oficialii de la Bruxelles au cedat în fața rezistenței politice de la București și au preferat o abordare permisivă în contextul geopolitic actual.

Principiul contributivității, ignorat pentru majoritatea categoriilor speciale

Obiectivul inițial inclus în PNRR prevedea trecerea tuturor pensiilor speciale pe principiul egalității și al contributivității, astfel încât nicio indemnizație să nu depășească veniturile încasate în timpul activității profesionale. În practică însă, parlamentarii au aplicat doar corecții parțiale, al căror impact financiar este nesemnificativ pe termen scurt și mediu.

Cristian Ghinea consideră că soluția pentru categoriile militare și alte cadre ale sistemului de apărare ar fi fost introducerea unui sistem de punctaj similar celui din sistemul public de pensii, calculat pe baza tuturor veniturilor brute încasate de-a lungul carierei.

„Eu sunt nemulțumit că cei de la Comisia Europeană au acceptat Legea pensiilor speciale ca fiind jalon îndeplinit. Pentru că, de fapt, e o țeapă trasă poporului român. Nu de cei de la Comisia Europeană, ci de guvernele anterioare. Logica acolo este simplă: toată lumea trebuie să ia pensie în funcție de contribuții. În cazul militarilor, unii au contribuit, alții nu, în funcție de anul intrării în sistem. Ar fi trebuit să se introducă o logică de contributivitate sau quasi-contributivitate.”, a spus Cristian Ghinea.

Fostul ministru a subliniat că menținerea privilegiilor pentru personalul parlamentar, aviatori sau diplomați încalcă principiul constituțional al egalității cetățenilor în fața legii, în condițiile în care aceste categorii nu aveau justificări pentru pensii care să depășească nivelul contribuțiilor plătite.

Economii aproape inexistente și erodarea încrederii sociale

Deși în dezbaterile publice s-a vehiculat că pensiile de serviciu scot din bugetul de stat aproximativ 12 miliarde de lei anual, reconfigurarea legislativă realizată doar pentru magistrați nu va aduce economii substanțiale la bugetul public. Aplicarea eșalonată a noilor reguli pe perioade lungi de timp și numărul restrâns de beneficiari din sistemul judiciar fac ca efectul financiar să fie imperceptibil.

Dincolo de impactul bugetar, marea problemă semnalată este de ordin moral. Trecerea jalonului de către Comisia Europeană a fost descrisă de Ghinea drept o decizie de compromis luată de executivul european pe fondul opoziției politice interne conduse de PSD, dar și al contextului regional marcat de războiul din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE