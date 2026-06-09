Eugen Tomac continuă negocierile cu formațiunile politice pentru noul Guvern. Un partid a fost scos din calcule

Programul discuțiilor de astăzi dintre Eugen Tomac și restul formațiunilor politice:

10.00 – UDMR

15.00 – Grupul Minorităţilor Naţionale

16.00 – Uniţi pentru România

17.00 – PACE

18.00 – POT

Ulterior, Tomac va negocia și cu membrii neafiliați din Parlament.

Un singur partid a fost exclus de premierul desemnat, este vorba despre AUR, condus de George Simion, care a anunțat public că nu va sprijini în Parlament Guvernul Tomac.

„Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național al României. Dar vreau să fiu foarte clar. Eu respect opinia și votul fiecărui cetățean român. Fiecare este liber în această țară să voteze așa cum simte. Însă nu voi accepta niciodată și nu voi înțelege niciodată partidele care, prin gesturi concrete, acționează împotriva interesului național. Și AUR a avut un asemenea comportament de mai multe ori”, a explicat Tomac aseară, la Antena 3.

La finalul discuțiilor de ieri cu PNL, USR și UDMR, Eugen Tomac s-a declarat optimist că Guvernul său va fi învestit în Parlament săptămâna viitoare, dar PNL și USR au transmis clar că șansele să primească votul lor sunt mici. În schimb, PSD a fost mai ponderat.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că viitorul guvern va avea votul social-democraților dacă va schimba modul în care premierul Ilie Bolojan a condus Guvernul. „Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele şi măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetăţenilor sau a companiilor româneşti”, a explicat Grindeanu. Referitor la taxe, președintele PSD a precizat că vrea ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază şi la medicamente până la 9%.

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