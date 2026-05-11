Strategia Beijigului de a se adapta crizelor economice

În timp ce liderii europeni par blocați, privindu-și neputincioși creșterea prețurilor la energie, China reacționează cu o calmă încredere, pregătindu-se pentru summitul Trump-Xi de săptămâna aceasta.

Această siguranță vine dintr-o strategie pe termen lung a Beijingului de a se adapta la ceea ce unii experți numesc o eră a „non-ordinii”.

Spre deosebire de dezordine, unde regulile există, dar sunt încălcate, non-ordinea descrie o lume în care regulile pur și simplu nu mai contează. În timp ce statele europene s-au concentrat pe menținerea unei ordini internaționale, China s-a pregătit să reziste haosului.

În urmă cu 15 ani, Beijingul a anticipat crizele globale actuale. În timp ce europenii și-au externalizat securitatea către NATO, regulile comerciale către Organizația Mondială a Comerțului și aprovizionarea cu energie către Rusia și Golf, China a acumulat masiv rezerve de petrol, alimente și semiconductori. În același timp, a preluat controlul asupra pieței globale de pământuri rare, minerale critice și tehnologii de vârf.

Europa, expunere uriașă la dependența de China

Astăzi, Europa este extrem de vulnerabilă la dominația economică a Chinei. Pe fondul crizei energetice provocate de războiul din Iran, multe state europene privesc cu speranță spre tranziția energetică verde.

Cu toate acestea, elementele cheie ale acestei tranziții – baterii, vehicule electrice, panouri solare și lanțurile de aprovizionare pentru energia eoliană – sunt dominate de companii chineze.

„Scara expunerii Europei la dominația Chinei este uluitoare”, scrie Mark Leonard în The Guardian.

Potrivit directorului Relațiilor Externe al Consiliului European, aproximativ 80% din lanțul global de aprovizionare cu drone și 97% din magneziul folosit în industria europeană de apărare provin din China. Aceste dependențe au fost deja folosite politic de Beijing.

În octombrie 2025, fostul președinte american Donald Trump a fost forțat să renunțe la tarifele impuse Chinei după ce Beijingul a folosit astfel de pârghii economice împotriva SUA.

Amenințarea deindustrializării Europei

Temerile că Europa ar putea deveni tot mai vulnerabilă cresc. Lideri precum Viktor Orbán și Pedro Sánchez au sperat în investiții masive din partea Chinei, însă acestea nu s-au materializat.

În absența unor tarife mai dure care să descurajeze exporturile ieftine din China și să încurajeze producția locală, Europa riscă să asiste la deindustrializare masivă.

Regiuni precum Baden-Württemberg, casa mărcilor Mercedes și Porsche, ar putea deveni viitoarele Detroit ale Germaniei.

Cum poate Europa să își recupereze autonomia

Pentru a evita un viitor în care să devină mai săracă și incapabilă de a se apăra, Europa trebuie să adopte o strategie mai proactivă. Potrivit lui Mark Leonard, acest lucru înseamnă să imite măsurile luate de China.

Europa trebuie să-și protejeze piața internă, să investească masiv în tehnologii verzi, inteligență artificială și apărare, și să își creeze rezerve strategice de minerale critice pentru a-și proteja industria de apărare.

Europa mai are la dispoziție și „bazooka comercială” a Uniunii Europene, o măsură anti-coerciție pe care guvernele au evitat-o până acum. Clément Beaune, comisarul francez pentru strategie și planificare, a sugerat recent tarife de 30% aplicate produselor chinezești, o propunere mai radicală decât poziția oficială a guvernului francez.

În plus, legislații europene precum Digital Markets Act și Digital Services Act ar putea fi folosite pentru a limita companii precum ByteDance, Tencent și Alibaba.

Aceste măsuri nu doar că ar echilibra relația Europa-China, dar ar consolida și poziția Europei în fața altor amenințări globale, susține Mark Leonard. Într-o lume marcată de „non-ordine”, în care regulile sunt tot mai des ignorate, Europa trebuie să își redefinească strategia și să își asigure o poziție puternică pentru a face față provocărilor viitoare, conchide directorul Consiliului European pentru Relații Externe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE