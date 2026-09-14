Fabrica ce lucrează doar 70 de zile pe an și încasează 777 de milioane de euro. Produsul se găsește în mii de magazine

Fabrica Mutti din Montechiarugolo, situată la 15 kilometri de Parma, Italia, devine epicentrul producției de roșii în timpul verii. Între lunile iulie și septembrie, această unitate, cea mai mare dintre cele trei fabrici ale companiei în Italia, își concentrează aproape integral activitatea pentru a procesa roșiile recoltate din regiunea Emilia-Romagna, una dintre cele mai importante regiuni agricole din țară, conform As.com.

Mutti a cunoscut o transformare spectaculoasă în ultimele decenii

Fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea, Mutti a cunoscut o transformare spectaculoasă în ultimele decenii. De la o cifră de afaceri de 14 milioane de euro în 1994, compania a atins 118 milioane de euro în 2009 și, până în 2025, a ajuns la venituri de 777 de milioane de euro. Aproximativ 60% din aceste venituri provin din piețele internaționale. Astăzi, produsele Mutti sunt vândute în aproape 100 de țări, cu Franța ca principală piață de export.

Fabrica Mutti funcționează nonstop timp de doar 70 de zile

În perioada de recoltare, fabrica funcționează 24 de ore din 24, în condiții de temperaturi ce pot ajunge până la 38 de grade Celsius. „Trebuie să procesăm 100% din roșiile recoltate și să producem 75% din totalul produselor finale în doar 70 de zile”, afirmă Francesco Mutti, proprietarul companiei și reprezentantul celei de-a patra generații a familiei care conduce afacerea.

Materia primă provine exclusiv din fermele din Emilia-Romagna, iar în plin sezon, aproximativ 200 de camioane, fiecare încărcat cu 25 de tone de roșii, ajung zilnic la fabrică. În 2026, Mutti estimează că va procesa peste 300.000 de tone de roșii.

Roșiile sunt clasificate în cinci categorii de calitate: normal, bronz, argint, aur și platină

Pentru a asigura prospețimea și calitatea produselor, compania transformă roșiile în decurs de cel mult 24 de ore de la recoltare. Distanța maximă dintre câmpuri și fabrică este limitată la 200 de kilometri, pentru a menține caracteristicile naturale ale legumelor.

Fiecare livrare este supusă unui control riguros de calitate înainte de a intra în procesul de producție. O mostră de 15 kilograme de roșii este analizată cu ajutorul unui scaner bazat pe inteligență artificială. Parametrii verificați includ nivelul de zahăr, pH-ul, culoarea și prezența eventualelor defecte.

Pe baza rezultatelor, loturile sunt clasificate în cinci categorii de calitate: normal, bronz, argint, aur și platină. Această clasificare influențează recompensele financiare oferite agricultorilor, care variază în funcție de calitatea produsului.

„Calitatea se bazează, înainte de toate, pe standardizare”, explică Alice La Tona, directorul de inovație al companiei. „Consumatorii trebuie să găsească același produs, indiferent de momentul sau locul achiziției”, adaugă ea, citată de As.com.

Procesul de producție la Mutti: de la recoltarea roșiilor la rafturile din supermarket