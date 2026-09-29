Femeie ucisă de partenerul său într-un apartament din Roman, județul Neamț. Bărbatul a murit la spital după ce s-a aruncat de la etajul 4

O femeie de 42 de ani a fost omorâtă marți după-amiază, 29 septembrie 2026, de partenerul său, într-un apartament din Roman, județul Neamț. Acesta s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului și a fost transportat la spital, unde a murit, relatează News.ro.

Poliţiştii din Roman au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 15.20, prin apel la 112, de faptul că o femeie ar fi fost ucisă de partenerul său, iar acesta ar fi intenţionat să îl agreseze şi pe copilul femeii.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat că, în timp ce femeia de 42 de ani se afla într-un imobil din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor-înţepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical şi transportat la spital. Din nefericire, a fost declarat decesul femeii”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

De asemenea, băiatul femeii, în vârstă de 15 ani, a fost găsit de poliţişti, fiind în afara oricărui pericol.

Poliţiştii au mai anunţat că bărbatul care şi-a ucis partenera şi apoi a sărit de la etaj a murit la unitatea medicală.