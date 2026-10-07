Un Ferrari 328 GTS din anii ’80 a fost transformat într-o mașină atât de diferită încât este aproape imposibil de recunoscut. Se numește Ferrari Conciso, există într-un singur exemplar, cântărește doar 889 kg și a fost construit fără implicarea directă a Ferrari. Acum, mașina este din nou scoasă la vânzare.

A pornit ca un Ferrari 328 GTS

Conciso a fost realizat de casa germană Michalak Design și prezentat public în 1993, la Salonul Auto de la Frankfurt.

Baza tehnică este un Ferrari 328 GTS, însă aproape toate panourile exterioare originale au fost eliminate și înlocuite cu o caroserie specială din aluminiu. Ferrari nu a fost implicată în proiect, iar rezultatul este un exemplar unic.

Mașina păstrează motorul V8 aspirat de 3,2 litri al lui 328, cu aproximativ 270 CP, cutia manuală cu cinci trepte și tracțiunea spate.

Nu are nici măcar portiere

Designul este partea care face Conciso atât de ciudat. Mașina nu are portiere convenționale, parbrizul este extrem de mic, iar consolele față și spate au fost reduse la minimum.

Scopul a fost și reducerea greutății. Conciso cântărește aproximativ 889 kg, cu circa 360 kg mai puțin decât Ferrari 328 GTS pe care este bazat.

Datorită greutății foarte mici, mașina poate accelera de la 0 la 96 km/h în aproximativ cinci secunde și poate ajunge la circa 274 km/h, chiar dacă motorul a rămas standard.

A stat inclusiv în sufrageria unui colecționar

După prezentarea din 1993, mașina a ajuns la un colecționar din America de Nord. Ulterior a fost cumpărată de un belgian, care a expus-o inclusiv în propria sufragerie.

În 2018, Ferrari Conciso s-a vândut la licitație pentru 109.250 de dolari. În 2019 a ajuns și în emisiunea lui Jay Leno.

Între 2022 și 2023, mașina a trecut printr-o restaurare amplă realizată de compania italiană Bacchelli & Villa. Proprietarul a cheltuit peste 50.000 de euro, iar numai revopsirea în culorile originale Rosso Corsa și Gunmetal Gray a costat peste 23.000 de euro.

Există un singur exemplar

Conciso nu este o serie limitată de zece sau 50 de mașini. A fost construit un singur exemplar.

Mașina a fost scoasă din nou la vânzare prin RM Sotheby’s, într-o licitație de tip sealed bid, ceea ce înseamnă că prețul final nu va fi publicat.