Filmul atacului cu drone din Marea Neagră. Cum au fost salvați cei 18 marinari de pe nava care a luat foc în zona Bulgariei

Bulgaria se confruntă cu o criză majoră în zona economică exclusivă din Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost atacate de drone maritime și aeriene. Premierul Rumen Radev a condamnat atacul, calificându-l drept „o încălcare inacceptabilă a dreptului internațional și a normelor maritime”, potrivit Novinite.com. Radev a relatat și filmul atacului cu drone din Marea Neagră și cum au fost salvați cei 18 marinari de pe nava care transporta grâu.

Cele două nave au fost atacate la 70 de mile de țărmul Bulgariei

Atacul a avut loc în jurul orei 3.00, în dimineața de 6 octombrie 2026, la aproximativ 70 de mile est de Beala. În urma incidentului, premierul a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Apelor, biroului prezidențial și ai altor autorități de securitate.

„Un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei. O violare flagrantă a dreptului mării și a normelor maritime în general”, a declarat Radev, în timpul ședinței.

Filmul atacului celor două nave din Marea Neagră

În timpul reuniunii de urgență, premierul bulgar a relatat și filmul evenimentelor din Marea Neagră. Radev a explicat că ambele nave implicate în atacul cu drone din Marea Neagră au fost avariate.

Prima dintre ele, care naviga sub pavilion togolez, s-a scufundat, în timp ce cea de-a doua navă a fost cuprinsă de flăcări. Echipajul acesteia a reușit să se evacueze și să fie salvat de nava bulgară Ro-Ro „Dioscuria”, aflată în apropierea locului atacului. Nava avariată transporta grâu și se îndrepta spre sud, în timp ce încărcătura celei scufundate rămâne necunoscută, a declarat premierul.

Echipajul navei „Dioscuria” a observat explozia primei nave și a intervenit imediat. La fața locului, echipajul a găsit o barcă răsturnată, trei plute de salvare răsturnate și veste de salvare, dar fără a identifica supraviețuitori. Membrii echipajului de pe nava scufundată, denumită „Alpha Watan”, sunt dați dispăruți, iar operațiunile de căutare continuă sub coordonarea Centrului de Salvare Maritimă din Varna.

Cum au fost salvați cei 18 marinari de pe nava incendiată

Pe de altă parte, un vas rapid al Marinei Bulgare a salvat doi marinari răniți de pe cea de-a doua navă avariată. Unul dintre aceștia a suferit arsuri, iar celălalt - o rană la cap.

Ceilalți 16 membri ai echipajului, dintre care 11 sunt cetățeni turci și 7 indieni, au fost preluați de o navă a Poliției de Frontieră. Cei doi răniți au fost transportați către Portul Varna, unde echipe medicale erau deja mobilizate, a mai relatat premierul de la Sofia, potrivit portalului bulgar de știri citat mai sus.

„Nu vom permite ca litoralul bulgar să fie pus în pericol în vreun fel de navele care navighează în aceste ape”, a precizat premierul Radev.

Cine sunt cei doi membri răniți ai echipajului salvat de pe nava incendiată

Unul dintre cei doi răniți grav salvați este un marinar indian cu arsuri, iar celălalt este căpitanul turc al navei. Ambii au fost transportați la spitale din Varna pentru îngrijiri medicale de urgență, potrivit Novinite.com.

„Din fericire, o navă bulgară se afla în proximitatea imediată a navei lovite și a reușit să salveze echipajul. Nava este acum în drum spre Varna, iar așteptăm sosirea lor în scurt timp. Un membru al echipajului are arsuri grave și va fi transportat la secția de arși, iar un altul a suferit o rană la cap. Nava care nu s-a scufundat transporta cereale, iar în acest moment nu există semne de poluare gravă în zonă”, a declarat Mario Smarkov, guvernatorul regiunii Varna.

Guvernatorul regiunii Varna, Mario Smarkov, a confirmat că nu există încă informații clare despre echipajul navei scufundate „Alpha Watan”.

„Vestea proastă este că încă nu știm ce transporta cealaltă navă. Încercăm să aflăm acest lucru”, a spus el. Totuși, Smarkov a precizat că nava avariată, care plutește la voia întâmplării, nu ar trebui să provoace o poluare semnificativă, deoarece transporta cereale.

Prim-ministrul Bulgariei a criticat acțiunile Rusiei în timpul ședinței organizată marți dimineața.

„După cum am afirmat anterior, dacă acest război nu este oprit la timp, el va continua să se extindă și să crească riscul unui conflict global. Vedem cum războiul se intensifică; toate regulile dreptului internațional sunt încălcate, iar navele civile sunt atacate. Aceste evenimente afectează grav transporturile maritime în Marea Neagră, cresc costurile de asigurare și fac navigația extrem de dificilă”, a subliniat Radev.

Autoritățile bulgare continuă operațiunile de salvare și monitorizează îndeaproape situația din Marea Neagră, pentru a preveni alte incidente similare și pentru a proteja litoralul bulgar.

Bulgaria a mobilizat două elicoptere și un avion Su-25 pentru intervenția de căutare din Marea Neagră

Două elicoptere de la Baza Aeriană Krumovo și un avion Su-25 au fost mobilizate pentru a sprijini operațiunile de căutare a supraviețuitorilor în Marea Neagră, a anunțat ministrul apărării, Dimitar Stoyanov, în cadrul unei reuniuni de urgență convocate de premierul Rumen Radev, la care au participat membri ai guvernului, servicii de securitate și reprezentanți ai Președinției, informează Novinite.com.

Ministrul apărării a declarat că cele două elicoptere se deplasează spre Baza Aeriană Chaika, situată lângă Varna, unde vor sprijini operațiunile de căutare și, dacă va fi necesar, vor interveni în zona maritimă afectată.

„Două elicoptere de la Baza Aeriană Krumovo se îndreaptă spre Chaika și, dacă va fi necesar, vor continua către zona maritimă”, a confirmat Stoyanov.