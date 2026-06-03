Evenimentul atrage și în acest an figuri controversate, inclusiv câțiva americani fascinați de poziția anti-„woke” și de susținerea „valorilor tradiționale” promovate de Rusia. La forum ar putea participa și frații Tate, anchetați în România pentru acuzații grave, conform Reuters.

Măsuri stricte de securitate în Sankt Petersburg

Forumul, ajuns la a cincea ediție de la începutul conflictului din Ucraina în 2022, are loc într-un context marcat de tensiuni geopolitice și măsuri de securitate sporite. Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui Vladimir Putin, a restricționat temporar zborurile în urma unor operațiuni de apărare împotriva a peste 50 de drone doborâte în regiunea Leningrad. Potrivit Rosaviația, peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate.

„Toate noile provocări au fost luate în considerare pe deplin. Forțele de ordine au alocat personal și echipamente pentru a asigura siguranța și ordinea publică”, a declarat guvernatorul Aleksandr Beglov pentru agenția de știri RIA.

Candace Owens, Steven Seagal și frații Tate, printre numele sonore de la forum

Candace Owens

Printre participanți se află și influencerița americană conservatoare Candace Owens, cunoscută pentru pozițiile sale vehement critice la adresa Israelului, feminismului și mișcării „woke”. Owens, în vârstă de 37 de ani, a declarat recent: „De foarte, foarte mult timp îmi doream să merg la Sankt Petersburg, pur și simplu ca creștină, doar pentru a vedea câteva dintre acele catedrale și biserici”. Potrivit programului oficial, aceasta va susține o sesiune despre „echilibrul dintre rolul de părinte într-o familie numeroasă și o carieră de succes”.

Steven Seagal

Actorul american Steven Seagal, cunoscut pentru filmele de acțiune și expertiza sa în arte marțiale, rămâne un susținător vocal al politicilor lui Vladimir Putin. Seagal, care a primit cetățenia rusă în 2016, este un obișnuit al evenimentelor organizate de Kremlin și a sprijinit public anexarea Crimeei în 2014. La forum, acesta va participa la o masă rotundă pe tema culturii.

Rodney Mims Cook jr

Un alt invitat este Rodney Mims Cook jr, președintele Comisiei Americane pentru Arte Plastice. Este primul oficial american care participă la forum din 2018, conform Kremlinului. Cook, care supervizează extinderea sălii de bal de la Casa Albă inițiată de Donald Trump, va vorbi despre dialogul cultural dintre SUA și Rusia. „Reprezint SUA în calitate de oficial al culturii și de creștin, nu de politician”, a declarat el agenției ruse TASS, adăugând că a donat recent o icoană unei mănăstiri din Sankt Petersburg.

Frații Andrew și Tristan Tate

Frații Andrew și Tristan Tate, cunoscuți pentru stilul lor de viață extravagant și controversele online, au sugerat printr-un videoclip postat pe rețelele sociale că ar putea participa la Forum. În imagini, ei sunt întâmpinați cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova. Cei doi frați sunt anchetați în România încă din decembrie 2022 pentru acuzații de trafic de persoane, iar în Marea Britanie se confruntă cu acuzații similare, inclusiv viol și vătămare corporală. Ambii neagă acuzațiile.

Новых друзей наживай, а старых не теряй!



🇷🇺 🫡



Tates in Moscow. pic.twitter.com/OqZbkNsRSa — Andrew Tate (@Cobratate) June 2, 2026

Participarea la forum a fost confirmată de reprezentanți din peste 130 de țări și teritorii, inclusiv lideri politici, oficiali ai organizațiilor internaționale, reprezentanți ai mediului de afaceri, experți, cadre universitare și jurnaliști.

Discursul lui Putin, momentul-cheie al „Davosului Rusiei”

Președintele Vladimir Putin urmează să susțină discursul principal al forumului vineri. Alături de el, vor lua cuvântul președinții Uzbekistanului și Tanzaniei, vicepreședintele Chinei și ministrul energiei din Arabia Saudită, conform programului oficial. Forumul se desfășoară pe fondul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei și al eforturilor sale de a atrage noi parteneri economici și politici pe scena mondială.

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