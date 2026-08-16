Datele adunate la nivel internațional arată creșterea comportamentelor sedentare și a utilizării rețelelor sociale, iar specialiștii recomandă limitarea timpului recreațional petrecut în fața ecranelor.

În acest context, activități precum mersul pe role pot deveni o alternativă prin care tinerii ies din casă, fac mișcare și, în același timp, își construiesc o comunitate. Cosmin Dumitru, triplu campion național la role, povestește pentru Libertatea cum a ajuns să transforme pasiunea începută în adolescență într-o școală și de ce crede că sportul îi poate ajuta pe tineri să se rupă de mediul online.

Un Eurobarometru al Comisiei Europene, realizat în perioada 30 martie–16 aprilie 2026 pe 26.297 de adolescenți și 12.750 de părinți din UE, a arătat că tinerii petrec în medie 4,5 ore online într-o zi de școală și 6,1 ore în weekend, iar 14% dintre adolescenți spun că petrec peste 10 ore pe zi în fața ecranelor.

Un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române arată că 93% dintre copiii între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic. La adolescenții de 16-18 ani, procentul ajunge la 99%. TikTok este folosit zilnic de 71%, iar Instagram de 66% dintre cei incluși în cercetare.

Problema nu ține însă doar de timpul petrecut online, ci și de cât de puțină mișcare ajunge să facă această categorie de vârstă. Un studiu publicat în februarie 2026 în revista Frontiers in Sports and Active Living, realizat pe 308 adolescenți cu vârste între 10 și 16 ani, a arătat că aceștia făceau, în medie, 27,7 minute de activitate fizică moderată-intensă pe zi și petreceau aproape 10 ore în comportamente sedentare. Doar 10% dintre participanți atingeau recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată-intensă pe zi.

Tinerii petrec tot mai mult timp în mediul online în detrimentul activităților în aer liber. Sursa foto: Shutterstock

„Toată lumea avea în casă o pereche de role”

În România anilor ’90 însă, Cosmin Dumitru își amintește că situația era cu totul diferită: „Toată lumea avea în casă o pereche de role”. își amintește Dumitru. Astăzi, spune el, sportul nu mai are aceeași amploare ca în anii ’90.

Cosmin Dumitru (43 de ani) este originar din București și a crescut într-o familie în care sportul era prezent de la început. „Am fost fascinat de tot ce înseamnă sport. Tatăl meu a jucat fotbal profesional și era prieten cu Dobrin. Am făcut și eu fotbal 8 ani”, povestește el.

Primele sale experiențe sportive au fost însă în gimnastică. A început la 6-7 ani, apoi a continuat cu fotbalul, iar ulterior a descoperit rolele. La 14 ani, susține că a început să se antreneze zi de zi. „România avea atunci numeroase competiții, iar în țară veneau și sportivi de top internațional. Totul era un vis real și merita să dau tot ce pot ca să ajung pe locul 1 la fiecare competiție”, explică acesta.

Cosmin Dumitru. Sursa foto: Arhiva personală

A devenit antrenor la 17 ani

În 1999, când avea 17 ani, Dumitru era deja antrenor de role, în Skatepark Herăstrău. Spune că aceea a fost prima școală de role, iar experiența acumulată în anii următori l-a determinat să dezvolte, în 2012, proiectul Școala de Role AMB. „Am fost crescut de mic cu sportul pe masă și pot spune că așa am și fost educat, disciplina și rutina sunt esențiale pentru o minte sănătoasă și un corp puternic”, subliniază el.

În jurul școlii s-a format o comunitate care, spune Dumitru, este susținută de elevii săi, de părinți și de oameni din România și din afara țării. „Suntem ca o familie, am trecut prin multe cu elevii mei”, povestește acesta.

Pentru el, comunitatea este legată de o istorie mai veche a rolelor și a culturii urbane din România. Acesta îi îndeamnă pe cei interesați să caute pe canalul lui de YouTube „Filmul Ambianta” 2003, publicat pe canalul său. Dumitru îl descrie drept „primul film de cultură urbană și sport extrem din România” și spune că, potrivit reacțiilor primite de-a lungul timpului, de aici ar fi luat amploare cultura urbană din România.

Pentru Dumitru, rolele au fost astfel mai mult decât un sport. Au fost parte dintr-o comunitate în care oamenii se întâlneau, se antrenau și se dezvoltau împreună. Acesta susține că generația de astăzi are însă alte obiceiuri. Dumitru recunoaște că tinerii petrec mai mult timp în mediul online și spune că aceasta este realitatea perioadei în care trăim. „Da, asta este perioada în care trăim, dacă iubești mișcarea și sportul și ai la cine să privești, sigur o să vrei și tu să faci mai mult și să evoluezi”, subliniază acesta.

În opinia lui, diferența nu este însă doar faptul că tinerii stau pe internet, ci și cantitatea foarte mare de informații la care au acces. „Suntem în 2026 acum, ai posibilități să înveți multe dar totodată să te și pierzi în informații”, spune el.

Cosmin Dumitru este triplu campion național la role. Sursa foto: Arhiva personală

Ce oferă rolele în plus față de alte forme de mișcare

Pentru Dumitru, rolele au o componentă pe care nu o reduce doar la sport. „Aici arăți toate activitățile și cum ești tu ca persoană, tot ce știi să faci și cum le gândești. Se observă tot, când te urci pe role și vrei să exprimi ce simți”, povestește acesta.

El explică că sportul presupune însă și muncă. „Viața pe role îți oferă o mare libertate, dar și aici ai de muncă non-stop și nu poți să obții ceva ușor”, adaugă el.

Dumitru spune că libertatea pe care o simte pe role poate fi combinată cu alte pasiuni și activități. „Dacă ești pasionat de arta rolelor și mai ai ceva conectat și le faci în paralel, sigur o să ai cea mai tare viață”, spune acesta.

Pentru el, unul dintre lucrurile importante este și existența unor modele. „Dacă iubești mișcarea și sportul și ai la cine să privești, sigur o să vrei și tu să faci mai mult și să evoluezi”, explică Dumitru.

Pentru cineva care nu a mers niciodată pe role, Dumitru nu vorbește doar despre beneficiile fizice. „O să te cunoști mai bine pe tine și poți să trăiești lucruri și momente, de care nu știai că există”, povestește acesta. Este, spune el, o experiență care combină mișcarea cu libertatea și cu posibilitatea de a face parte dintr-o comunitate.

Dumitru crede că România are în continuare tineri talentați care pot duce mai departe sportul pe role. „Suntem top internațional din anii ’90 și până în prezent și viitorul sună bine, avem super talente și vin din urmă alte generații”, subliniază el.

Dumitru crede că în România sunt mulți tineri talentați care pot duce mai departe sportul pe role. Sursa foto: Arviva personală

Pentru el, una dintre responsabilitățile celor care au trecut deja prin acest sport este să fie alături de generațiile care vin. „Cineva trebuie să fie acolo prezent pentru ei, cum a fost și pentru mine”, menționează acesta.

Dumitru spune că își dorește ca sportul pe role din România să ajungă „acolo unde îi este locul” și îi invită pe cei care vor să îl susțină să ia legătura cu el. La final, transmite un mesaj simplu: „Ne vedem pe role!”

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